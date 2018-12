PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Bologna: Maksimovic sostituisce Koulibaly. Diretta tv e orario (Serie A)

Senza Koulibaly, Ancelotti perde un punto di riferimento nella difesa azzurra: quali saranno le mosse del tecnico in difesa per le probabili formazioni di Napoli Bologna domani? Nella 19^ giornata di Serie A l’allenatore dei campani non rinuncerà al modulo a 4 e potrebbe di nuovo confermare Meret dal primo minuto. Di fronte al giovane portiere spazio quindi per Albion e Maksimovic, con Malcuit e Ghoulam titolari dal primo istante del match. Nessun problema e nessuna sorpresa per la difesa del Bologna, domani ospite al San Paolo. Ecco quindi che nel consueto modulo a tre di fronte a Skorupski, vedremo dal primo minuto Calabresi, Danilo e Helander. Difficili i ballottaggi dell’ultimo minuto, benché certo Inzaghi non vanti una panchina risicata a questo punto della stagione. (agg Michela Colombo)

A CENTROCAMPO

Dando fede al 3-5-2 come modulo di partenza per le probabili formazioni di Napoli Bologna, vediamo subito quali saranno le mosse di Inzaghi per il centrocampo. Nella 19^ giornata di campionato ecco quindi che saranno titolari Poli, Nagy e Svanberg al centro: per le fasce esterne dovremmo poi vedere anche Mattiello e Mbaye dal primo minuto. Occhio però ai tanti ballottaggi che potrebbero domani aprirsi: Krejci, Dijkcs e Dzemaili rimangono ben pronti in panchina. Per il centrocampo del Napoli il grande punto di domanda rimane Hamsik: il capitano è acciaccato e domani potrebbero essere Allan e Zielinski i titolari al centro. Il reparto a quattro verrà poi completato da Fabian Ruiz e Callejon: Diawara però rimane sempre una valida alternativa per il centrocampo di Ancelotti domani. (agg Michela Colombo)

DUO MERTENS MILIK DAL PRIMO MINUTO

Nella 19^ giornata di Serie A e nelle probabili formazioni di Napoli Bologna, Ancelotti sarà costretto a rinunciare a uno dei suoi punti forti in attacco ovvero Lorenzo Insigne, out per squalifica. Pur non rinunciando al solito 4-4-2 il tecnico degli azzurri quindi darà spazio al duo Mertens- Milik, che in stagione solo in una sola occasione (prima della partita di domani) hanno avuto modo di giocare assieme in campionato (in occasione della sfida con l’Udinese). Mosse bene note poi per l’attacco del Bologna di Mister Inzaghi, che nella 19^ giornata di Campionato dovrebbe di nuovo puntare sul 3-5-2 come modulo di partenza. In attacco ecco quindi che vedremo Santander titolare in coppia con Palacio: le alternative dalla panchina però non mancano con Orsolini e Destro. (agg Michela Colombo)

LE ULTIME NOTIZIE

Avrà luogo solo domani il match tra Napoli e Bologna, uno degli incontri più attesi nella 19^ giornata di Serie A: il fischio d’inizio perciò sarà previsto alle ore 18.00 ovviamente al San Paolo. L’attesa per questa sfida è ben alta e gli appassionati sono impazienti di conoscere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Bologna. Da una parte Ancelotti dovrà dare risposta dopo il KO contro l’Inter che gli ha fatto perdere non pochi punti in classifica: dall’altra parte Inzaghi ha bisogno di un grande risposta pure dopo il tonfo registrato contro la Lazio nel turno precedente di Serie A. Andiamo quindi a vedere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

In vista della 19^ giornata di Serie A e le probabili formazioni di Napoli Bologna, il tecnico dei campani non avrà a disposizione alcuni giocatori che fino ad ora sono stati davvero preziosi, come Koulibaly e Insigne, espulsi. Come sostituirli? In attacco è pronto domani l’attacco a due punte con Martens e Milik in campo entrambi dal primo minuto. Per la difesa invece ecco un reparto a 4 composto da Malcuit, Albiol, Maksimovic e Ghoulam. Il vero dubbio riguarda però i pali: qua Meret pare favorito su Ospina, ma il doppio turno ravvicinato di campionato, mantiene ben aperto questo ballottaggio. Per la mediana a 4 Ancelotti dovrà fare ancora attenzione: Hamsik è uscito acciaccato dal match contro l’Inter e potrebbe chiedere un po’ di riposo. In tal caso ecco quindi un reparto a 4 composto da Callejon, Allan, Zeilinski e Fabian Ruiz.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sarà invece il 3-5-2 il modulo di partenza dei felsinei di Inzaghi: qui non mancheranno i ballottaggi e i dubbi, che si scioglieranno però solo alla vigilia del fischio d’inizio. Partendo dalla difesa ecco che domani dovremmo vedere di fronte alla porta di Skorupski, il terzetto composto da Calabresi, Danilo e Helander, mentre qualche ballottaggio in più lo si nota in mediana. Nell’ampio reparto a cinque le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Mattiello, Poli, Nagy, Svamberg e Mbaye: dalla panchina però scalpita Pulgar (ristabilito) come pure Kreijci, e Dijks. Occhi puntati ora all’attacco dei rossoblu: confermato il modulo a due punte, ecco che dovremmo vedere domani titolari Santander e Palacio, benché rimangano a disposizione Destro e Orsolini.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 33 Albiol, 19 Maksimovic, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 5 Allan, 20 Zielinski, 8 Ruiz; 14 Mertens, 99 Milik All. Ancelotti

BOLOGNA (3-5-2): 28 Skorupski; 33 Calabresi, 23 Danilo, 18 Helander; 14 Mattiello, 16 Poli, 8 Nagy, 32 Svanberg, 15 Mbaye; 9 Santander, 24 Palacio. All. Inzaghi.



