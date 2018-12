PROBABILI FORMAZIONI/ Parma Roma: orario e diretta tv. Nessun dubbio per la difesa ducale! (Serie A)

Considerando ora la difesa giallorossa nelle probabili formazioni di Parma e Roma, vediamo bene che non ci attendono sorprese di sorta dallo spogliatoio di Di Francesco. Fedele al modulo a quattro, posto di fronte a Olsen tra i pali, vedremo sempre Manolas e Fazio al centro, pur con Juan Jesus pronto dalla panchina. Il reparto verrà poi completato da Kolarov e Florenzi, questo sempre con la fascia da capitano al braccio. Mosse ben note anche per la difesa del Parma, dove sarà ancora Sepe e capeggiare di fronte allo specchio dei ducali. In difesa poi vedremo titolari nella 19^ giornata di Serie A Bastoni e Gagliolo: toccherà poi a Iacoponi e Gobbi agire ai lati del reparto, pur con Gazzola pronto al bisogno dalla panchina. (agg Michela Colombo)

TUTTO SU ZANIOLO

Senza De Rossi e Pellegrini, per le probabili formazioni di Parma Roma, il tecnico giallorosso chiederà al giovane Zaniolo di scendere in campo ancora da titolare: la prova del giovane contro il Sassuolo del turno precedente non può che confermare la bontà della mosse dell’allenatore della Lupa. Ecco quindi che per la partita di domani al Tardini, la Roma scommetterà su Zaniolo alle spalle del tridente offensivo, con Cristante e Nzonzi schierati di fronte al reparto difensivo. Per quanto riguarda la mediana del Parma sarà sempre a modulo a tre per il tecnico gialloblu. Eco quindi che domani saranno in campo dal primo minuto Rigoni, Scozzarella e Barillà: occhio però proprio a quest’ultimo che potrebbe anche perdere la maglia da titolare in favore di uno tra Stulac e Deiola, vista pure la scarsa condizione fisica. (agg Michela Colombo)

SCHICK DAL PRIMO MINUTO

In vista della 19^ giornata di Serie A, Di Francesco impegnato a disegnare le probabili formazioni di Parma Roma, potrebbe venir ancor costretto a rinunciare a Edin Dzeko, almeno dal primo minuto. Il bomber di riferimento dello spogliatoio giallorosso non è ancora al top della condizione e contro i ducali, il tecnico della Lupa potrebbe di nuovo confermare Schick, che contro il Sassuolo pochi giorni fa si è comportato bene. Dietro alla prima punta domani poi vedremo in campo dal primo minuto Perotti e Under, benché dalla panchina rimanga a disposizione anche El Sharaawy, che magari farà capolino nella ripresa. Sarà poi tridente offensivo per il Parma: qua D’aversa punterà su Gervinho e Biabiany come esterni e su Inglese prima punta. Attenzione però perché dalla panchina è pronto Ciciretti. (agg Michela Colombo)

LE ULTIME NOTIZIE

Si giocherà solo domani alle ore 15.00 al Tardini la sfida per la 19^ giornata di Serie A tra Parma e Roma, di cui ora andiamo a curiosare nelle probabili formazioni studiate alla vigilia. L’attesa intorno alla partita è molta: i fan giallorossi infatti si chiedono se Di Francesco concederà di nuovo minuti a Dzeko di ritorno dall’infortunio e intanto si coccolano il nuovo gioiello Nicolò Zaniolo, tra i protagonisti più attesi domani pomeriggio. Non meno interessanti però saranno anche le mosse di D’Aversa, che dopo il successo con la Fiorentina spera di poter mettere sotto scacco un’altra big della prima serie del calcio italiano. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Parma Roma.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA

LE MOSSE DI D’AVERSA

Contro una grande della Serie A come il club giallorosso D’Aversa non più commettere alcun errore nello stabilire le probabili formazioni di Parma Roma: eppure il tecnico dovrà fare i conti con qualche giocatore non al top della condizione. Ecco quindi che seguendo il solito 4-3-3, vedremo Sepe tra i pali, con di fronte sé il quartetto composto da Bastoni, Gagliolo, Iacoponi e Gobbi. Attenzione però a Bruno alves, che torna finalmente a disposizione del tecnico dei ducali. Per la mediana pochi i dubbi: Stulac compete con Scozzarella per la cabina di regia, ma ai lati, sia Barillà che Rigoni sono ben sicuri di scendere in campo domani dal primo istante. Infine nel tridente offensivo ecco per il Parma Gervinho e Biabiany, con Inglese chiamato a fare la prima punta.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Per il 4-2-3-1 della Roma il, tecnico giallorosso non ha in mente sorprese di particolare rilievo: saranno quindi tanti i confermati dopo il match con il Sassuolo. Ecco quindi che in attacco si partirà dal primo minuto sempre con Schick (benché Dzeko potrebbe fare comunque qualche minuto), con al suo fianco Perotti (tornato in gol) e Under al lati. Per la trequarti ecco il confermassimo Zaniolo: la giovane star sarà ancora protagonista e sempre di fronte al duo in mediana composto da Cristante e Nzonzi. Poche le novità in difesa di fronte al solito Olsen: ecco Fazio e Manolas al centro, mentre ai lati vedremo in campo dal primo minuto Florenzi e Kolarov.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): 55 Sepe; 28 Gagliolo, 2 Iacoponi, 95 Bastoni, 18 Gobbi; 17 Barillà, 5 Stulac, 32 Rigoni; 27 Gervinho, 45 Inglese, 77 Biabiany All. D’Aversa

ROMA (4-2-3-1): 1 Olsen; 11 Kolarov, 20 Fazio, 44 analas, 24 Florenzi; 42 Nzonzi, 4 Cristante; 8 Perotti, 22 Zaniolo, 17 Under; 14 Schlick. All. Di Francesco



