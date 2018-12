Consigli Fantacalcio Serie A / Duvan Zapata e Iago Falque in gran forma: le dritte per la 19^ giornata

Visti i migliori portieri su cui puntare nella 19^ giornata andiamo a vedere chi sono i top attaccanti, che mettiamo nei nostri consigli di Fantacalcio della Serie A per questa appassionante 19^ giornata. Ecco quindi che tra gli uomini più in forma Iago Falque del Torino, come anche Mauro Icardi: il nerazzurro è ha secco da due turni ma lo stato di forma è ottimo e l’argentino ha sempre mostrato una certa predilezione per bucare le porte toscane. Sempre da schierare Pavoletti come pure Duvan Zapata, quest’ultimo in grande stato di grazia dopo la doppietta servita alla Vecchia Signora: il Sassuolo dovrà quindi fare parecchia attenzione.

I TOP PORTIERI

Esaminato partita per partita quali sono i giocatori da schierare nella 19^ giornata di Campionato, nei nostri consigli di Fantacalcio di Serie A non può mancare ora un focus anche sui miglior estremi difensori: su chi puntare quindi per difendere il proprio specchio. Considerando anche gli scontri attesi in questo turno vogliamo puntare su una nuova chance dal primo minuto per Meret, portiere del Napoli: attenzione per anche per Donnarumma che per il momento si sta comportando bene vista la unica rete subita in 4 turni di campionato. Occhi puntati anche su Szczesny, numero uno della Juventus, che pur dovendo affrontare un big come Quagliarella è pronto a meritare un ottimo voto. Non da meno Handanovic, una sicurezza per Spalletti, i tifosi dell’inter e per i fantallenatori che lo hanno acquistato a inizio stagione: contro l’Empoli farà meraviglie.

TUTTI I NOSTRI CONSIGLI FANTACALCIO

Puntuali arrivano come al solito i nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A: chi sono i giocatori su cui puntare nella 19^ giornata, l’ultima prima della lunga sosta invernale? Andiamo subito a scoprirli, ricordando però che non saranno pochi i big che salteranno il turno perchè colpiti da squalifica (come ad esempio Koulibaly, dopo gli eventi di Inter Napoli). Partendo dal primo match previsto per le ore 12.30 tra Juventus e Sampdoria, chiaramente il big su cui puntare non può che essere Cristiano Ronaldo, se mai all’asta estiva si è riusciti ad accaparrarselo. Occhio però anche a Quagliarella, vero bomber in mano a Giampaolo. Proseguendo con i nostro consigli di Fantacalcio per la Serie A, ecco che in occasione di Chievo-Frosinone gli uomini su cui puntare sono sempre Sorrentino e Pellissier, mentre di certo non ci attendiamo una grande prestazione da Crisetig: occhio però anche a Maiello, atteso Jolly. Per la sfida tra Lazio e Torino occhi puntati su Immobile e Belotti, i due bomber più attesi: lo scenario è importante e si attendono buone prestazioni da parte di entrambi.

CONSIGLI FANTACALCIO SEIRE A: GLI ALTRI MATCH

Sempre per i consigli di Fantacalcio della Serie A ecco che in occasione della partita tra Sassuolo e Atalanta, prevista alle ore 15.00 vogliamo mettere sotto ai riflettori Zapata in evidente stato di grazia visti pure i due gol rifilati alla vecchia Signora nel turno precedente. In Genoa Fiorentina invece mettiamo in evidenza il solito Piatek che pare aver ritrovato la via del gol: occhio invece a Pjaca, decisamente fuori forma e non nel grazie di Pioli al momento. Da segnalare per la partita delle ore 15.00 tra Udinese e Cagliari l’assenza annunciata di De Paul: un’assenza davvero pesante per molti. Proseguendo con il programma eco la sfida tra Parma e Roma: occhio a Olsen che ultimamente sta incassando fin troppi gol mentre l’uomo di punta è ovviamente Zaniolo, per chi ha avuto coraggio di investire in questo giovanissimo giallorosso. Per Empoli-Inter occhio a Provedel: sono previste pioggia di gol da parte dei nerazzurri (e da parte di Icardi soprattutto) e il numero 1 dei toscani potrebbe non raggiunge una valutazione positiva. Proseguendo occhi puntati su Napoli-Bologna delle ore 18.00: senza Insigne via al duo Mertens-Milik che di certo non deluderanno i propri fantallenatori. A chiusura ecco poi Milan-Spal: Gattuso e i suoi non stanno brillando come pure i ragazzi di Semplici che non vincono praticamente da ottobre. Non sarà facile qui trovare personaggi in forma.



