DIRETTA SASSUOLO-ATALANTA/ Risultato finale 2-6, streaming video e tv: la chiude Ilicic con una tripletta!

DIRETTA SASSUOLO-ATALANTA (RISULTATO FINALE 2-6): LA CHIUDE ILICIC CON UNA TRIPLETTA!

L’Atalanta espugna il Mapei Stadium di Reggio Emilia con uno spettacolare e tennistico 6-2 ai danni del Sassuolo, la squadra di Gasperini chiude il 2018 con il miglior attacco della Serie A (39 gol segnati, addirittura uno in più della Juventus capolista). Nell’ultima parte di gara i neroverdi vanno addirittura a un passo dal 3-3 con Di Francesco murato da Berisha che salva la Dea nel momento più critico del match, una volta scampato il pericolo gli orobici tornano in avanti e chiudono il discorso con Ilicic che tra il 74′ e il 93′ realizza persino una tripletta che mette il punto esclamativo e annienta definitivamente gli uomini di De Zerbi, che fino a un quarto d’ora dal novantesimo sono rimasti pienamente in partita prima di essere travolti dai bergamaschi. {agg. di Stefano Belli}

DUNCAN LA RIAPRE CON UNA DOPPIETTA!

Quando mancano poco più di venti minuti al novantesimo l’Atalanta è in vantaggio sul Sassuolo per 3 a 2, se non altro gli uomini di De Zerbi si sono rimessi in carreggiata dopo che all’intervallo sembravano spacciati. All’inizio del secondo tempo i padroni di casa accorciano momentaneamente le distanze con Duncan che riceve palla da Magnani e la scaraventa in rete alle spalle di Berisha. Partita riaperta ma la Dea la richiude subito al 54′ con Mancini che sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Papu Gomez trova la preziosissima sponda di Palomino e cala il tris ristabilendo le distanze al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Guai però a dare per vinti i neroverdi che al 58′ si rifanno sotto ancora con Duncan, autore di una doppietta. Gara ancora lunghissima e apertissima, gli orobici farebbero un grosso errore a pensare di avere già i tre punti in tasca. {agg. di Stefano Belli}

PAPU GOMEZ FIRMA IL RADDOPPIO!

Sassuolo e Atalanta vanno al riposo sul punteggio di 2 a 0 in favore della formazione di Gasperini che a metà gara ha già messo i tre punti in cassaforte. Al 26′ Zapata, autore del gol che finora sta decidendo la contesa, prova a far segnare Pasalic che sciupa l’assist del compagno e grazia Consigli con i neroverdi che restano quindi a galla. Nel frattempo De Zerbi deve fare i conti con l’infortunio di Marlon che è costretto ad alzare bandiera bianca, primo cambio forzato per i padroni di casa con l’ingresso a freddo di Peluso. A cinque minuti dall’intervallo grande occasione per il Sassuolo che sfiora il pari con Matri, il numero 10 si coordina per calciare in porta ma manda incredibilmente la sfera a lato. Gol sbagliato, gol subito: al 43′ Papu Gomez non perdona e lascia il segno ammutolendo il Mapei Stadium di Reggio Emilia. {agg. di Stefano Belli}

ZAPATA, ANCORA LUI!

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo e l’Atalanta si affrontano da poco più di venti minuti per il diciannovesimo turno di Serie A 2018-19, a metà del primo tempo il punteggio vede la formazione di Gasperini in vantaggio per 1 a 0, Gli orobici prendono subito l’iniziativa e invadono subito la metà campo avversaria, al 13′ Papu Gomez fa tutto alla perfezione e mette Barrow nelle condizioni di segnare, tuttavia il numero 99 si addormenta con il pallone tra i piedi e spreca un’ottima chance per buttarla dentro e violare la porta di Consigli. Come al solito ci deve pensare Duvan Zapata a sbloccare la contesa, poco prima del ventesimo il centravanti della Dea capitalizza l’assist di Gomez e porta in vantaggio gli ospiti, con i padroni di casa ora costretti a inseguire e ad attaccare. {agg. di Stefano Belli}

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Atalanta è prevista in esclusiva sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport 254 per seguire il match dal Mapei Stadium. Inoltre essi avranno la possibilità di attivare il servizio Sky Go per seguire la partita in diretta streaming video: potranno collegare fino ad un massimo di due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

In attesa dell’ormai imminente fischio d’inizio di Sassuolo Atalanta, andiamo a conoscere meglio i due allenatori, protagonisti nella 19^ giornata della Serie A. Partendo proprio dal padrone di casa Roberto De Zerbi, va subito ricordato che il tecnico di Brescia, sulla panchina neroverde da questa estate, ha finora segnato a bilancio 20 presenze tonde, per una media punti a incontri di 1.55, certamente migliorabile nella seconda parte della stagione. Altro tipo di numeri per Gian piero Gasperini, che occupa la panchina della squadra di Bergamo dal giugno del 2016. Con l’Atalanta, il tecnico di Grugliasco ha infatti messo a bilancio 115 presenze, per una media punti di 1.70 a incontro, ricordando che la Dea si è resa protagonista anche in Europa nelle ultime stagioni. Adesso però basta numeri, è giunto il momento di pensare al campo: leggiamo le formazioni ufficiali, poi Sassuolo Atalanta avrà inizio! SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Magnani, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Matri, Di Francesco. Allenatore: Roberto De Zerbi. ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Gomez; Barrow, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini. (agg Michela Colombo)

STATISTICHE

Sassuolo e Atalanta si contendono i tre punti in palio in zona Europa League, eccovi allora qualche numero sulla stagione delle due formazioni. Sassuolo che ha segnato 28 gol; in vantaggio l’Atalanta con 33 reti all’attivo. Il Sassuolo ha subito 26 gol, mentre l’Atalanta 25. La differenza reti per le squadre è di +2 Sassuolo contro il +8 Atalanta. I tiri totali del Sassuolo finora sono stati 184, quelli dell’Atalanta invece 220. Il Sassuolo ha realizzato 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, mentre l’Atalanta ha 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

L’ARBITRO

Sassuolo Atalanta, interessante sfida in zona Europa League, sarà dunque diretta dall’arbitro Fabrizio Pasqua presso lo stadio di Reggio Emilia. Il trentaseienne fischietto di Tivoli ha diretto fino a questa giornata dieci gare nella massima serie in questo campionato 2018-2019 ed avrà come collaboratori i due guardalinee Posado e Caliari ed inoltre il signor Volpi come quarto uomo. Piccinini sarà l’addetto alla VAR al Mapei Stadium, con Lo Cicero come assistente AVAR al suo fianco. Pasqua ha un totale stagionale, nelle partite di Serie A arbitrate in precedenza, di 39 cartellini gialli e un solo cartellino rosso. Due sono invece i rigori concessi. Per l’arbitro laziale si tratta della prima stagionale sia con la squadra di casa che con gli ospiti, dunque sia il Sassuolo sia l’Atalanta incroceranno oggi per la prima volta il signor Pasqua nel torneo in corso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Sassuolo Atalanta, diretta dall’arbitro Pasqua alle ore 15.00 di oggi pomeriggio presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, è una partita valida per la diciannovesima giornata che chiuderà il girone d’andata di Serie A. Si annuncia una sfida intrigante fra i neroverdi emiliani e la Dea nerazzurra, perché Sassuolo Atalanta metterà di fronte due squadre che sono appaiate a quota 25 punti in classifica, nel folto gruppo di squadre in lotta per l’Europa League e – volendo sognare in grande – ancora non escluse nemmeno dal sogno chiamato quarto posto. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi dovrà però dare una risposta dopo la pesante sconfitta incassata a Roma nel giorno di Santo Stefano, in questo senso sta sicuramente meglio l’Atalanta, dal momento che gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno fermato la Juventus, seconda squadra a riuscirci in tutto il campionato. Vero e proprio scontro diretto, chi vince oggi farà un grosso passo avanti verso il sogno europeo, mentre chi uscirà sconfitto potrebbe dover ridimensionare le proprie ambizioni stagionali.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni attese per Sassuolo Atalanta. Tra i neroverdi emiliani rientra Rogerio dopo la squalifica e potrebbe ritrovare subito un posto da titolare. A centrocampo possibile ballottaggio tra Sensi e Magnanelli in cabina di regia del 3-5-2 del Sassuolo, in attacco invece dovrebbe esserci la conferma della coppia formata da Berardi e Babacar in attesa di avere Boateng al top dopo la sosta. Per Gian Piero Gasperini ottime notizie in difesa, perché rientrano Toloi e Palomino dopo la squalifica (sicuramente uscirà Djimsiti), mentre continua l’assenza di De Roon a centrocampo con Pasalic, Pessina e Valzania in corsa per affiancare Freuler nel cuore della mediana. Nessun dubbio invece in attacco, con Ilicic, Gomez e lo scatenato Zapata, autore di otto gol nel mese di dicembre.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Sassuolo Atalanta mediante le quote dell’agenzia Snai. Favoriti i nerazzurri bergamaschi, perché il segno 2 è quotato a 2,15. Si sale poi alla quota di 3,30 in caso di segno 1 e dunque di vittoria casalinga da parte del Sassuolo, infine il segno X varrebbe 3,30 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA