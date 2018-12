INFORTUNIO MANOLAS/ Roma, problema muscolare per il greco contro il Parma: tegola per Di Francesco

Tegola per Eusebio Di Francesco: Kostas Manolas si è infortunato nel secondo tempo della gara tra Parma e Roma allo stadio Tardini. Il greco ha lasciato il terreno di gioco neanche due minuti dopo il gol di Bryan Cristante che ha portato i giallorossi sul risultato di 1 a 0 in proprio favore. Una batosta vera e propria per l’allenatore della Roma, soprattutto per come l’infortunio è maturato. Il centrale di difesa ha infatti segnalato ad ampi gesti di essersi strappato: dunque si tratta con ogni probabilità di un problema di natura muscolare. Già nella prima frazione di gioco Manolas aveva accusato un problema della stessa natura ma aveva provato a stringere i denti. Nulla da fare però per lui: al 62′ il difensore ellenico ha dovuto gettare la spugna, lasciando il posto a Juan Jesus.

INFORTUNIO MANOLAS, ORA LA SOSTA…

Inutile sottolineare l’importanza di un giocatore come Kostas Manolas nello scacchiere della Roma di Di Francesco: l greco è il vero e proprio perno della difesa giallorossa. Per chi vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, la buona notizia – al netto dell’uscita zoppicante del greco – è che adesso arriva la sosta: Manolas avrà dunque un paio di settimane a disposizione per provare a recuperare e a tornare tra i disponibili per la ripresa del campionato, che vedrà la Roma impegnata nel girone di ritorno per la corsa al quarto posto. Sconforto tra i tifosi romanisti sui social all’uscita dal campo di Manolas: “Si è fatto male #Manolas… che Dio ce la mandi buona e che sia una cosa da poco… sennò semo rovinati”, commenta Adriano. E ancora: “Ce mancava solo Manolas”, sentenzia Elena. Difficile dargli torto…

