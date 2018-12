Infortunio Perisic: problema muscolare/ Ultime notizie, il croato salta Empoli-Inter

Infortunio Perisic, non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti: l’esterno offensivo salta Empoli-Inter, gara che si sta giocando in questi minuti allo stadio Castellani per la diciannovesima giornata di Serie A 2018/2019. Annunciato come titolare, il croato ha riportato un problema muscolare nel riscaldamento ed è stato sostituito nell’undici iniziale da Matteo Politano. Ecco le parole di Roberto Scarpini riportate da Fc Inter 1908: «Stiamo cercando di capire perché non c’è Ivan Perisic, ma Politano. Notiamo un gran via vai del nostro staff. Supponiamo un fastidio, questo cambiamento cambia la distinta. In campo c’è Matteo Politano. La decisione è che gioca Politano e non Perisic. Quindi Keita a sinistra e Politano a destra. Perisic andrà in panchina».

INFORTUNIO PERISIC: LE ULTIME NOTIZIE

Non sembrerebbe nulla di grave per Ivan Perisic, tenuto fuori a scopo precauzionale secondo le prime indiscrezioni da Empoli. Una tegola per Luciano Spalletti, che aveva appena ritrovato il vero Ivan: dopo un avvio di stagione tra luci e ombre, l’ex Wolfsburg e Borussia Dortmund era andato a segno contro il Chievo Verona ed era stato tra i migliori in campo contro il Napoli. Tre reti e due assist in 17 presenze in campionato, alle quali vanno aggiunte le 6 in Champions League. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni di Perisic, atteso un bollettino medico del club nerazzurro e le dichiarazioni del tecnico.

