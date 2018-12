PROBABILI FORMAZIONI / Empoli Inter: quote. Caputo vs Icardi, duello tra bomber di razza (Serie A)

Per la sfida Empoli Inter, di cui stiamo esaminando le probabili formazioni, uno dei duelli più attesi è certamente quello che coinvolgerà i due bomber attesi in campo oggi alla 19^ giornata di Serie A. I numeri segnati dai due giocatori infatti paiono davvero importanti, benché certo le ambizioni e i risultati registrati dai due club fino sono state ben differenti. A fare gli onori di casa oggi sarà ovviamente Ciccio Caputo, bomber dell’Empoli, classe 1987: per lui le statistiche stagionali ci riportano per la Serie A di 18 presenze in campo e 1620 minuti di gioco, conditi da 2 assi vincenti e 9 gol segnati per gli azzurri. Dall’altra parte ecco il ben noto volto di Mauro Icardi, bomber di punta dell’Inter di Mister Spalletti. Considerando sempre quanto fatto nella stagione in corso di Serie A va detto che per ora l’argentino ha segnato a bilancio 15 presenze e 1219 minuti di gioco, con pure 2 assist vincenti e 9 gol, gli stessi dello stesso Caputo. (agg Michela Colombo)

GLI ASSENTI

Andiamo ora a vedere chi saranno gli assenti annunciati per la 19^ giornata di Serie A: chi non è a disposizione dei due tecnici per le probabili formazioni di Empoli Inter? Partendo dallo spogliatoio di Iachini va infatti subito detto che l’allenatore azzurro perde due giocatori importanti perché colpiti da squalifica, ovvero Di Lorenzo e Krunic. Uno solo il dubbio poi di Iachini, ovvero Maietta, vittima di alcune noie muscolari e di cui verranno valutate le condizioni momento per momento. Qualche problema lo si registra anche per Spalletti: il tecnico dell’Inter nella 19^ giornata non potrà avere a disposizione Brozovic perché squalificato (era diffidato). Fermo anche Miranda per alcuni problemi muscolari, mentre rimane sempre ai margini dello spogliatoio Nainggolan. (agg Michela Colombo)

LE ULTIME NOTIZIE

Empoli Inter si gioca alle ore 15:00 di sabato 29 dicembre ed è valida per la diciannovesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: prosegue la rincorsa dei nerazzurri, capaci di battere il Napoli in pieno recupero e portarsi a -5 dal secondo posto anche se quanto accaduto fuori e dentro San Siro ha leggermente spostato l’attenzione dalla partita. L’Empoli non sta attraversando un buon momento: reduce dalla sconfitta netta di Torino, rischia nuovamente di scivolare nella corsa per non retrocedere che sembrava aver abbandonato. Vedremo dunque come andranno le cose, ma intanto analizziamo al meglio i dubbi e le certezze dei due allenatori a poche ore dalla partita del Castellani, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Empoli Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Empoli Inter abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: ovviamente i nerazzurri sono chiaramente favoriti e il segno 2 che accompagna l’eventualità della loro vittoria ha un valore pari a 1,50 volte la somma investita. Siamo già a 6,25 volte la puntata per l’ipotesi regolata dal segno 1, vale a dire il successo interno della squadra toscana; con il pareggio, per il quale dovrete giocar il segno X, il guadagno sarebbe pari a 4,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INTER

LE SCELTE DI IACHINI

Doppia tegola per Beppe Iachini, che in Empoli Inter dovrà fare a meno degli squalificati Di Lorenzo e Krunic: dunque a destra vedremo titolare Untersee, mentre a centrocampo il posto dello sloveno dovrebbe essere preso da Acquah che torna titolare come mezzala, con Bennacer in cabina di regia e Hamed Traoré che sarà l’altro interno in mediana. In difesa troveremo Pasqual che si riprende la maglia da titolare a sinistra; in mezzo potrebbe giocare Rasmussen perchè Maietta non è al top e rischia di dover cedere andando magari in panchina (nella migliore delle ipotesi), come sempre il reparto a protezione di Provedel sarà comandato da Silvestre che è anche un ex di questa partita. Anche per l’attacco Iachini prepara un cambio: La Gumina, che sta giocando un buon campionato, torna a vedersi dal primo minuto e agirà al fianco di Caputo, che anche in Serie A ha dimostrato di poter essere determinante con i suoi gol, tanto da giocarsi virtualmente un incredibile titolo di capocannoniere del campionato.

I DUBBI DI SPALLETTI

Dopo Inter Napoli Brozovic è squalificato: dovrebbe allora tornare Vecino dal primo minuto, a fare coppia con Borja Valero in un 4-2-3-1 che si rende necessario per l’assenza di un regista di ruolo. Dovrebbe esserci anche Nainggolan dopo l’esclusione punitiva di mercoledì, ma il Ninja non è certo del posto da titolare: al momento il favorito per giocare come trequartista rimane un Joao Mario in costante crescita, e dunque il portoghese dovrebbe agire tra Politano e Perisic che rimangono in vantaggio su Keita Baldé per occupare le corsie laterali a supporto di Icardi. meno possibilità di giocare per Lautaro Martinez, matchwinner a Santo Stefano; dovrebbe invece tornare Vrsaljko che si prenderà la maglia di terzino destro, dall’altra parte confermato Asamoah e al centro della difesa avremo la solita coppia formata da De Vrij e Skriniar, che giocheranno davanti al portiere Handanovic.

IL TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Untersee, Acquah, Bennacer, H. Traoré, Pasqual; La Gumina, Caputo

A disposizione: Terracciano, Fulignati, Marcjanik, Maietta, Antonelli, Brighi, Salih Uçan, Capezzi, Zajc, Mchedlidze, Mraz, A. Rodriguez

Allenatore: Giuseppe Iachini

Squalificati: Di Lorenzo, Krunic

Indisponibili: –

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi

A disposizione: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Ranocchia, Dalbert, Gagliardini, Candreva, Nainggolan, Keita B., Lautaro Martinez

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: Brozovic

Indisponibili: Miranda



