PRONOSTICI SERIE A / Scommesse e quote: Milan favorito stasera con la Spal (19^ giornata)

Diamo infine uno sguardo, chiudendo l’analisi dei pronostici di Serie A per la diciannovesima giornata, su quello che potrà succedere nel posticipo serale Milan Spal, basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 è largamente favorito e pagherebbe appena 1,50 volte la posta in palio nonostante il Milan stia vivendo un periodo difficile e non segna da ben quattro partite; si sale poi a quota 4,25 in caso di segno X e dunque di pareggio, mentre il segno 2 è quotato 6,75 volte la posta in palio in caso di impresa da parte della Spal a San Siro, che vorrebbe dire anche un esonero pressoché certo per Gennaro Gattuso dalla panchina rossonera. Diamo infine uno sguardo anche al numero di gol e alla loro distribuzione che sono attesi in Milan Spal: l’Under 2,5 è quotato a 2,00, mentre in caso di Over la quota è di 1,75; l’ipotesi Gol pagherebbe 1,85 volte la posta in palio mentre in caso di NoGol la quotazione sarà di 1,87. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOCUS NAPOLI BOLOGNA

Proseguiamo la nostra panoramica sui pronostici di Serie A andando ad approfondire l’analisi delle quote fornite dall’agenzia Snai per Napoli Bologna, che favoriscono naturalmente i padroni di casa partenopei, che al San Paolo contro la terzultima in classifica partono logicamente favoriti. Il segno 1 di conseguenza pagherebbe appena 1,27 volte la posta in palio; si sale poi a quota 5,75 in caso di segno X e dunque per un pareggio nel match delle ore 18.00, mentre il segno 2 è quotato addirittura a 11,00 in caso di impresa da parte del Bologna al San Paolo, che farebbe certamente scalpore per chiudere il girone d’andata e l’anno 2018. Diamo infine uno sguardo anche al numero di gol e alla loro distribuzione che sono attesi in Napoli Bologna: l’Under 2,5 è quotato a 2,40, mentre in caso di Over la quota è di 1,50; l’ipotesi Gol pagherebbe 1,95 volte la posta in palio mentre in caso di NoGol la quotazione sarà di 1,75. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOCUS EMPOLI INTER

Parlando dei pronostici di Serie A, adesso concentriamo la nostra attenzione sulla partita Empoli Inter, che potrebbe essere per i nerazzurri una trasferta insidiosa allo stadio Carlo Castellani. Stando alle quote dell’agenzia Snai, il pronostico sorride comunque in maniera molto decisa agli ospiti nerazzurri che arrivano dalla vittoria contro il Napoli, tanto che il segno 2 pagherebbe appena 1,50 volte la posta in palio. Si sale poi a quota 4,25 in caso di pareggio (segno X) ed infine una vittoria casalinga dell’Empoli (segno 1) ripagherebbe 6,25 volte la posta in palio, dunque per gli uomini di Beppe Iachini chiudere il 2018 con una vittoria appare molto difficile. Diamo infine uno sguardo anche al numero di gol e alla loro distribuzione che sono attesi in Empoli Inter: l’Under 2,5 è quotato a 2,20, mentre in caso di Over la quota è di 1,60; l’ipotesi Gol pagherebbe 1,67 volte la posta in palio mentre in caso di NoGol la quotazione sarà di 2,05. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRONOSTICI SERIE A

I pronostici Serie A tornano in occasione della nuova giornata del massimo campionato, che come sempre sarà al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà oggi sabato 29 dicembre, quando nel giro di poche ore si giocheranno tutte le partite di questo turno (come già successo nelle scorse due giornate), con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per questa 19^ giornata che si disputa per intero nel sabato che precede il Capodanno.

PRONOSTICO JUVENTUS SAMPDORIA

La Juventus allunga in classifica sulle rivali anche quando pareggia (per la seconda volta in tutto il campionato), marcia trionfale per i bianconeri di Massimiliano Allegri, anche se oggi arriva allo Stadium la Sampdoria, una delle squadre più in forma di tutto il campionato. Il favore del pronostico va comunque alla Juventus e l’agenzia di scommesse Snai quota ad appena 1,21 volte la posta in palio il segno 1.

PRONOSTICO CHIEVO FROSINONE

Delicatissimo scontro salvezza tra le ultime due della classifica, che dopo il cambio di allenatore hanno manifestato segni di miglioramento ma hanno vinto una partita in due in tutto il campionato. La partita è però fondamentale soprattutto per il Chievo, vi proponiamo allora il segno 1 che è quotato da Snai a 2,30 volte la posta in palio per chi crederà nei gialloblù.

PRONOSTICO EMPOLI INTER

Trasferta ostica per i nerazzurri di Luciano Spalletti ad Empoli, ma sicuramente il valore tecnico fa pendere la bilancia dalla parte dell’Inter, che ha in classifica esattamente 20 punti in più rispetto ai rivali di oggi pomeriggio. Anche le quote dell’agenzia Snai parlano molto chiaro in proposito e il segno 2 pagherebbe appena 1,50 volte la posta in palio, essendo i nerazzurri nettamente favoriti.

PRONOSTICO GENOA FIORENTINA

Sfida che si annuncia stuzzicante allo stadio di Marassi tra due squadre dal rendimento piuttosto altalenante. La Fiorentina ha comunque qualcosa in più, ma il Genoa potrà contare sul fattore campo. Vi indichiamo allora l’ipotesi che sarebbe più remunerativa nelle quote Snai, cioè il segno X, che vi permetterebbe di moltiplicare 3,25 volte la posta in palio che vorrete scommettere sulla divisione della posta.

PRONOSTICO LAZIO TORINO

Il Torino sta bene e sarà una rivale scomoda per la Lazio, che però ha ripreso quota nelle ultime giornate e adesso si gode un prezioso quarto posto, da difendere e possibilmente anche consolidare. Considerando anche il fatto che si gioca nella capitale, è favorita la squadra di Simone Inzaghi: quota di 1,75 secondo l’agenzia di scommesse Snai per il segno 1.

PRONOSTICO PARMA ROMA

Il Parma sta andando oltre tutte le aspettative di inizio stagione, allo stadio Tardini la Roma dunque dovrà confermare di essere davvero uscita dalla crisi, ma non sarà una trasferta facile. Proviamo allora a proporvi il segno X, che avrebbe anche il vantaggio di una quota stuzzicante in caso di vittoria: ad esempio, l’agenzia di scommesse Snai quota il pareggio a 3,80.

PRONOSTICO SASSUOLO ATALANTA

Si affrontano due squadre che in classifica hanno gli stessi punti, dunque sfida molto incerta. Il Sassuolo potrebbe sfruttare il fattore campo, ma va detto che l’Atalanta sta meglio (e pure i nerazzurri conoscono bene il Mapei Stadium, loro casa europea). La bilancia allora potrebbe pendere dalla parte della Dea, il segno 2 infatti è quotato dall’agenzia di scommesse Snai a 2,10 volte la posta in palio.

PRONOSTICO UDINESE CAGLIARI

Partita incerta, il Cagliari sta un po’ meglio ma l’Udinese ha esigenze di classifica più pressanti e potrà anche sfruttare il fattore campo, dunque potremmo credere a una vittoria da parte della squadra bianconera di Davide Nicola, che appare favorita anche nelle quote Snai. Di conseguenza, ecco che il segno 1 vi ripagherebbe 2,40 volte la posta in palio.

PRONOSTICO NAPOLI BOLOGNA

Pronostico a senso unico, perché un Bologna in evidente difficoltà non sembra in grado di reggere il confronto con un Napoli affamato dopo la sconfitta di San Siro e forte di ben 28 punti in più in classifica rispetto ai rossoblù felsinei. Le quote dell’agenzia Snai naturalmente confermano queste indicazioni, tanto che il segno 1 è quotato ad appena 1,27 volte la posta in palio, essendo nettamente favorito.

PRONOSTICO MILAN SPAL

Il Milan di questo periodo non può sottovalutare alcuna sfida e la Spal è avversaria scomoda, ma questa per il Diavolo è una partita da vincere a ogni costo. Puntiamo dunque sul segno 1 che è quotato a 1,50 dall’agenzia di scommesse sportive Snai, anche se naturalmente perché si avveri la vittoria del Milan i rossoneri dovranno tornare a segnare, come non riescono a fare da ben quattro partite.



