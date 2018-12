Diretta Alessandria-Juventus U23/ Risultato finale 0-1, info streaming: i bianconeri violano il Moccagatta!

DIRETTA ALESSANDRIA-JUVENTUS U23 (RISULTATO FINALE 0-1): I BIANCONERI VIOLANO IL MOCCAGATTA

Dopo il 3-0 a tavolino contro il Pro Piacenza, la Juventus U23 torna a vincere anche sul campo espugnando il Moccagatta di Alessandria per 1 a 0: i bianconeri di mister Zironelli si allontanano ulteriormente dalla zona play-out e si riavvicinano a grandi passi verso la top 10. Inutili gli sforzi degli uomini di D’Agostino che nelle battute conclusive del match sono comunque andati a un passo dal pari con Rocco che all’86’ si è visto negare la rete dell’uno pari dallo splendido intervento di Del Favero che salva letteralmente il risultato con una gran parata. Dall’altra parte in contropiede gli ospiti mancano l’appuntamento con il raddoppio: Mavididi si invola verso la doppietta personale ma viene fermato dal gran recupero di Gerace che gli porta via il pallone dopo uno scatto da centometrista. Allo scadere del 94 l’arbitro Marchetti manda tutti sotto la doccia e gli juventini possno esultare per il successo appena maturato. {agg. di Stefano Belli}

BIANCONERI IN CONTROLLO

Alessandria-Juventus U23 0-1 a metà della ripresa. Il copione del match non è cambiato granché rispetto alla prima frazione di gioco con i bianconeri che dopo averla sbloccata con Mavididi hanno preso il comando delle operazioni e pensano a concedere meno spazi e occasioni possibili ai grigi. Gli uomini di D’Agostino vogliono a tutti i costi pareggiare i conti ma non si sbilanciano più di tanto in avanti per non essere infilati in contropiede dagli avversari, i quali con il gol del raddoppio metterebbero i tre punti in cassaforte e dunque evitano di commettere l’errore di lasciare la propria metà campo sguarnita. Alessandria che colleziona calci d’angolo (sette tiri dalla bandierina per la precisione) ma le palle gol continuano a scarseggiare dalle parti di Del Favero che se l’è sempre cavata egregiamente le poche volte in cui è stato chiamato in causa. {agg. di Stefano Belli}

GRIGI VICINI AL PARI CON SANTINI

Alessandria e Juventus U23 vanno al riposo sul parziale di 1 a 0 in favore dei ragazzi di Zironelli. Nell’ultima parte del primo tempo i grigi vanno alla ricerca del pari con Santini che trascina i suoi nell’area di rigore avversaria, al 25′ il numero 7 di Gaetano D’Agostino serve De Luca che impegna Del Favero ma non riesce a trafiggerlo. Cinque minuti più tardi Santini decide di mettersi in proprio con un tiro dal limite che si spegne di pochissimo a lato. Nel frattempo D’Agostino deve fare i conti con l’infortunio di Sbampato che all’improvviso si ferma in mezzo al campo e si accascia a terra dolorante: un problema muscolare mette fine alla sua gara e così arriva il primo cambio forzato per l’Alessandria con l’ingresso dell’italo-albanese Gjura. Sin qui pochi problemi per i bianconeri nella gestione del risultato, vedremo se nel secondo tempo la musica cambierà oppure no. {agg. di Stefano Belli}

MAVIDIDI GELA IL MOCCAGATTA

Al Moccagatta l’arbitro Marchetti ha dato il via alle ostilità tra Alessandria e Juventus U23 che si affrontano nel ventesimo turno del girone A di Serie C 2018-19, a metà del primo tempo il punteggio vede la formazione allenata da Mauro Zironelli in vantaggio per 1 a 0. Le fasi iniziali del match sono appannaggio dei padroni di casa che si propongono immediatamente nella metà campo avversaria senza comunque produrre grossi pericoli dalle parti di Del Favero che al quarto d’ora si dimostra reattivo respingendo la conclusione di Sartore sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sul capovolgimento di fronte successivo i bianconeri la sbloccano con Mavididi che accompagna l’azione di Olivieri e capitalizza l’assist del numero 14 non lasciando scampo a Cucchietti, fatale l’errore di Bellazzini che ha perso un pallone sanguinoso a centrocampo, spianando la strada al contropiede micidiale degli ospiti. Per gli uomini di Gaetano D’Agostino le cose si complicano anche se nulla è compromesso visto che manca ancora parecchio al novantesimo. {agg. di Stefano Belli}

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv di Alessandria Juventus U23 sui canali in chiaro o a pagamento del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire la diretta streaming via internet della partita su pc, smartphone, tablet o smart tv.

SI COMINCIA!

Tra pochi minuti avrà inizio Alessandria Juventus U23, partita valida per la ventesima giornata di campionato di Serie C girone A, andiamo allora adesso a leggere alcuni dati statistici sulle due formazioni, per avvicinarci al fischio d’inizio del match che apre il ritorno. Curiosamente, l’Alessandria è l’unica squadra a non aver mai vinto in casa davanti al proprio pubblico, con zero vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Limiti evidenziati dal dato della differenza reti, che vede i piemontesi a quota 7 gol segnati e 15 subiti. La Juventus U23 si presenta allo stadio dei Grigi – che è anche quello che utilizza la seconda squadra bianconera, è un derby speciale – con la possibilità di fare punti, anche se il rendimento esterno non è fin qui stato molto confortante, per effetto di due vittorie, un pareggio e sei sconfitte, con soli 5 gol fatti (secondo attacco meno prolifico) e 12 subiti. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Alessandria Juventus U23!

I TESTA A TESTA

Alessandria Juventus U23 ha un solo precedente che risale alla gara d’andata a campi invertiti (virtualmente, visto che i giovani bianconeri giocano le gare interne al Moccagatta), visto che questa è la prima stagione ufficiale della squadra U23. All’andata a Torino si era imposta l’Alessandria col risultato di 1-2. Gli ospiti erano andati in doppio vantaggio grazie ai gol di Sartore e De Luca su calcio di rigore, con la Juve che era riuscita a trovare la via del gol a cinque minuti dalla fine con Zappa. Da allora è passato un girone intero con le due squadre che sono appaiate in classifica appena sopra la zona playout. L’Alessandria ha fatto 20 punti e dopo un filotto di pareggi ha ritrovato la vittoria nell’ultimo turno grazie al successo in Liguria contro l’Albissola. La Juventus U23 invece è sotto di due punti e reduce da un periodo non proprio semplice visto che nelle ultime due gare è stato raccolto appena un punto. I padroni di casa hanno subito meno gol dei loro avversari fino a questo momento, 22 a 24, ma ne hanno segnati anche di meno, 15 a 19. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Alessandria Juventus U23 diretta dall’arbitro Marchetti, domenica 30 dicembre 2018 alle ore 14.30, sarà uno dei match del programma della prima giornata di ritorno del girone A nel campionato di Serie C. Nell’ultimo match esterno sul campo dell’Albissola, l’Alessandria ha centrato il suo quinto risultato utile consecutivo in campionato. Turno di Santo Stefano particolarmente importante per i grigi, che dopo quattro pareggi consecutivi si sono scossi andando a vincere 1-2 con reti decisive di Sartore e Santini, ritrovando i tre punti che in campionato mancavano addirittura dal 21 ottobre scorso, dall’impegno in casa dell’Arzachena. Continua invece il suo campionato fra molti alti e bassi la Juventus U23, con la formazione bianconera che ha perso di misura in casa della Virtus Entella, dopo quattro punti conquistati contro Olbia e Gozzano. In classifica l’Alessandria ha venti punti e la Juventus U23 diciotto, entrambe le formazioni sono appena sopra la zona play out e rischiano di essere risucchiate nella lotta per non retrocedere.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Moccagatta per la diretta Alessandria Juventus U23. I padroni di casa grigi schiereranno Cucchietti tra i pali e Sbampato, Fissore e Prestia titolari nella difesa a tre. I centrali di centrocampo saranno Tentoni e Gazzi, con Sartore che avrà il compito di presidiare la fascia destra e Agostinone che sarà chiamato a muoversi sulla fascia sinistra. In avanti spazio a Bellazzini come trequartista, chiamato ad ispirare la manovra offensiva del tandem De Luca-Santini. Risponderanno i giovani juventini con Del Favero in porta e una difesa a tre formata dallo svedese Mattias Andersson, da Zanandrea e da Del Prete. Sulla fascia destra si muoverà Di Pardo mentre Beruatto sarà l’esterno laterale mancino. A centrocampo, al fianco del cipriota Kastanos giocherà Olivieri. Il brasiliano Matheus Pereira sarà il trequartista di supporto alle due punte di ruolo, l’inglese Stephy Mavididi ed Emmanuello.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno con moduli tattici di partenza speculari, 3-4-1-2 sia per l’Alessandria allenata da Gaetano D’Agostino, sia per la Juventus U23 guidata in panchina da Mauro Zironelli. Unico precedente recente tra le due formazioni, essendo la Juventus U23 formazione esordiente nei campionati professionistici, il match d’andata in questa stagione, con i grigi che si sono imposti con il punteggio di 1-2 lo scorso 16 settembre, gol di Sartore e di De Luca su rigore decisivi con i bianconeri che hanno accorciato le distanze con una rete di Zappa.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker fissate per la diretta Alessandria Juventus U23, la squadra padrona di casa risulta lievemente favorita per la conquista dei tre punti in casa contro la Juventus U23. Vittoria interna proposta a una quota di 2.10 da Bet365, mentre Willim Hill offre a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio e Snai quota invece 3.70 il successo esterno. I gol realizzati nel corso dei novanta minuti vengono proposti da Sisal Matchpoint a una quota di 2.15 per quanto riguarda l’over 2.5 e una quota di 1.60 per quanto concerne l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA