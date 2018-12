DIRETTA ENTELLA GOZZANO / Risultato finale 0-0, info streaming: pari senza gol

DIRETTA ENTELLA GOZZANO (RISULTATO FINALE 0-0): PARI SENZA GOL

La gara Entella Gozzano termina col risultato finale di 0-0. I padroni di casa non sono stati in grado di vincere ancora, nonostante abbiano dominato in lungo e in largo la partita. Nel finale i liguri non sono riusciti però a trovare la via della porta difesa da Casadei, nonostante l’ingresso di diversi calciatori importanti davanti. Ora la testa della classifica è solo a sei punti con la consapevolezza che ci sono ancora diverse partite da recuperare rispetto alle altre squadre. Dall’altra parte il Gozzano è stato bravo a giocare una partita molto difensiva contro un avversario decisamente più forte. Boscaglia a fine gara ha sottolineato il rimpianto di non aver aperto il campo più spesso per far uscire una squadra che ha pensato praticamente solo a difendersi. Si chiude così il 2018 sia della squadra di casa che degli ospiti con un pari che però fa felice soprattutto gli ospiti pronti a mettere un altro punto nel loro bagaglio per la salvezza. (agg. di Matteo Fantozzi)

DENTRO DIAW PER PROVARE A DECIDERLA

La gara Entella Gozzano è arrivata al minuto 65 e il risultato è di 0-0. I padroni di casa hanno appena effettuato due sostituzioni per provare a vincere il match. Davide Diaw, spesso decisivo partendo dalla panchina, è entrato al posto di Salvatore Caturano. Roberto Boscaglia ha cambiato anche qualcosa in mezzo al campo con Antonio Paolucci che invece è stato sostituito da Krisztian Adorjan. L’ungherese è stato posizionato dietro alle punte con Ardizzone che si sistema nei tre di centrocampo. Ora la squadra ligure proverà a vincerla, sbilanciandosi in avanti e cercando la rete della vittoria. Il bordocampista in Rai Sport ha specificato come Boscaglia temi il contropiede della squadra ospite che sta giocando una buona partita e dimostrando di avere dei calciatori importanti soprattutto davanti. Vedremo cosa accadrà negli ultimi venti minuti se arriverà un gol. (agg. di Matteo Fantozzi)

PARI ALL’INTERVALLO

Entella Gozzano è sullo 0-0 all’intervallo, il risultato non è cambiato. La squadra di casa ha dominato in lungo e largo senza trovare la rete del vantaggio che sarebbe stata meritata. Tra i protagonisti c’è ancora il numero 7, il portoghese Dany Mota Carvalho che più volte ha messo in difficoltà la squadra ospite soprattutto calciando dalla distanza. E’ stato un primo tempo scoppiettante nonostante non siano arrivate reti. Il Gozzano da parte sua ha fatto girare molto il pallone, cercando di evitare grandi problemi anche se ha difettato soprattutto davanti. Basti pensare che l’occasione migliore è arrivata con un colpo di testa a campanile, sugli sviluppi di una punizione dalla destra, che si muove a campanile in area piccola e diventa preda di Massolo. Vedremo se nella ripresa le due squadre decideranno di effettuare dei cambi. (agg. di Matteo Fantozzi)

POCHE EMOZIONI NEI PRIMI MINUTI

La gara Entella Gozzano è arrivata al minuto numero 20 e il risultato è ancora fisso sullo 0-0. Le due squadre non si sono prodotte molto davanti fino a questo momento, dimostrando la voglia di studiarsi per cercare di trovare un risultato che sarebbe importante per la classifica. Simpatica iniziativa della società ligure che ha deciso di offrire, visto l’orario della partita, al pubblico la classica focaccia genovese. Andiamo anche a dare un’occhiata alle formazioni ufficiali: ENTELLA 4-3-1-2 – Massolo; Belli, Pellizzer, Baroni, Germoni; Icardi, Paolucci, Ardizzone; Eramo; Dany Mota, Caturano. A disposizione: Adorjan, Benedetti, Cleur, Crialese, De Rigo, Diaw, Martinho, Nizzetto, Paroni, Petrovic, Puntoriere. GOZZANO 3-5-1-1 – Casadei; Rizzo, Mane, Emiliano; Petri, Graziano, Gemelli, Palazzolo, Evans; Messias; Carletti. A disposizione: Acunzo, Bruzzaniti, Grossi, Libertazzi, Rolando, Rolfini, Romeo, Salvestroni, Secondo, Tordini, Tumminelli, Viola. (agg. di Matteo Fantozzi)

SI COMINCIA!

La sfida Entella Gozzano si gioca per la seconda volta nel Gruppo A di Serie C, l’unico precedente è infatti la gara d’andata. A campi invertiti i liguri si imposero col risultato di 3-1. La squadra di Roberto Boscaglia era andata sotto dopo 17 minuti a causa di un gol di Secondo, nella ripresa però con l’ingresso di Davide Diaw era cambiato molto. Il pareggio l’aveva messo a segno Nizzetto, con Dany Mota bravo a ribaltarla all’ora di gioco. Nonostante il doppio giallo a Cleur in quattro minuti l’Entella era riuscita a segnare anche il terzo gol sempre con Mota Carvalho. I diavoli neri hanno otto punti in più dei loro avversari nonostante abbiano giocato fino a questo momento sei partite in meno. Questi infatti hanno vissuto un paio di mesi in bilico tra la B e la C senza poter giocare. Il Gozzano dopo un momento complicato è tornato alla vittoria, nelle quattro gare precedenti infatti aveva raccolto appena tre punti. L’Entella dopo due partite con appena un punto è riuscita ad inanellare due vittorie di fila. (agg. di Matteo Fantozzi)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi vorrà seguire la diretta tv di Entella Gozzano, ci sarà la possibilità di collegarsi sul canale numero 58 del digitale terrestre in chiaro di RaiSport, con visione garantita anche in diretta streaming video via internet sul sito RaiPlay, o anche sul sito elevensports.it per tutti gli abbonati al portale, broadcaster ufficiale della Serie C 2018/19.

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Entella-Gozzano, diretta dall’arbitro Repace, domenica 30 dicembre 2018 alle ore 12.30, sarà la sfida che aprirà ufficialmente il programma della prima giornata di ritorno del girone A nel campionato di Serie C. Liguri in un ottimo momento dopo l‘ultima vittoria in casa della Carrarese, con i gol di Dany Mota e Icardi che pongono di nuovo i liguri verso una rincorsa alla vetta che sembra di nuovo possibile. Il Piacenza primo in classifica precede l’Entella di sette punti al momento, ma con ben cinque partite disputate in più rispetto ai biancazzurri che stanno recuperando i match saltati a inizio stagione per il caos ripescaggi. L’Entella affronterà comunque un Gozzano solido, che ha appena espugnato il campo dell’Arzachena e si è portato a 6 punti di distanza dalla zona play out, a sole due lunghezze dal Novara decimo in zona play off. Il Gozzano ha migliorato progressivamente il suo rendimento dopo una partenza difficile e sembra decisamente in grado di mantenere una posizione tranquilla di classifica, risultando competititvo anche nei match contro le grandi.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA GOZZANO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Comunale di Chiavari per la diretta Entella Gozzano. I padroni di casa dell’Entella schiereranno Massolo tra i pali, Belli sull’out difensivo di sinistra e Crialese sull’out difensivo di destra, mentre Baroni e Pellizzer saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo spazio ad Ardizzone, Paolucci ed Icardi, mentre l’unghesere Adorjan si muoverà da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto dal portoghese Dany Mota e da Caturano. Risponderà il Gozzano con una difesa a tre schierata con Emiliano, Tordini e il senegalese Bachir Mané davanti all’estremo difensore Casadei. I centrali di centrocampo saranno Palazzolo e Tumminelli, mentre la corsia laterale di destra sarà affidata a Grossi ed il francese Evans sarà invece l’esterno laterale mancino. In attacco, il brasiliano Messias e Rolando giocheranno avanzati alle spalle dell’unica punta di ruolo, Libertazzi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

La diretta Entella Gozzano sarà uno scontro tattico tra i due allenatori col mister dell’Entella, Roberto Boscaglia, che schiererà la squadra con il 4-3-1-2, mentre il mister dei rossoblu, Antonio Soda, risponderà con il 3-4-2-1 come modulo di partenza. L’unico precedente tra i professionisti tra le due squadre è quello relativo al girone d’andata di questo campionato: lo scorso 17 settembre l’Entella ha vinto 1-3 sul campo di Gozzano, ribaltando il vantaggio di Secondo con le reti di Nizzetto e Dany Mota (doppietta).

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker fissate per la diretta Entella Gozzano, la Virtus risulta nettamente favorita per la conquista dei tre punti in casa contro i rossoblu. Vittoria interna proposta a una quota di 1.80 da Bet365, mentre Willim Hill offre a 3.30 la quota per l’eventuale pareggio e Snai quota invece 4.80 il successo esterno. I gol realizzati nel corso dei novanta minuti vengono proposti da Sisal Matchpoint a una quota di 2.20 per quanto riguarda l’over 2.5 e una quota di 1.60 per quanto concerne l’under 2.5.



