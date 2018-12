DIRETTA POTENZA CATANZARO/ Risultato finale 1-5, info streaming: goleada e vittoria giallorossa!

DIRETTA POTENZA CATANZARO (1-5): GOLEADA E VITTORIA GIALLOROSSA

Cala il sipario al Viviani dove il Potenza viene demolito dal Catanzaro. Finisce 1-5 al termine di novanta minuti a senso unico, coi giallorossi già avanti dopo otto minuti di gioco con Eklu. Il raddoppio ha la firma di Maita, poi il rosso rimediato dall’autore del primo gol e il tris firmato in contropiede da Fischnaller. La ripresa si apre con il poker di D’Ursi e il gol che addolcisce la pillola per il Potenza segnato da Di Somma. A chiudere definitivamente l’incontro ci pensa ancora D’Ursi per l’uno a cinque finale. Grazie al successo di oggi il Catanzaro chiude l’anno a quota trentaquattro punti, il Potenza invece resta inchiodato a venticinque. Al ritorno in campo a gennaio il Potenza se la vedrà col Monopoli, i calabresi ospiteranno il Rende. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

INTERVALLO

A breve ricomincerà il secondo tempo di Potenza Catanzaro, coi padroni di casa sotto di tre reti dopo 45 minuti a dir poco movimentati. La prima frazione si è conclusa dopo lunghi cinque minuti di recupero, coi giallorossi in dieci uomini per l’espulsione rimediata da Eklu. Al momento decidono l’incontro i gol di Eklu, Maita e la marcatura in contropiede di Fischnaller. Pomeriggio davvero nero per il Potenza, che tornerà in campo con una montagna da scalare. Il Catanzaro, pur essendo rimasto in inferiorità numerica, non ha mai corso veri e propri pericoli e ora gode di un ampio vantaggio con tre reti all’attivo. Vedremo cosa cambierà nella ripresa e soprattutto se i due allenatori ricorreranno a qualche sostituzione. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

MAITA PER IL BIS

Superato il ventesimo minuto nel match di Serie C tra Potenza e Catanzaro, con la formazione calabrese già avanti per due reti a zero. Ottimo impatto alla gara da parte della truppa giallorossa, che attorno all’ottavo passa in vantaggio con una marcatura di Eklu. Il giocatore degli ospiti lascia partire un destro ben calibrato sul secondo palo, non lasciando scampo a Ioime. All’undicesimo il Catanzaro segna ancora, mettendo in discesa la partita: Maita sgancia un tiro dal limite dell’area che si infila in porta e che vale il raddoppio. Per il Potenza la partenza è da incubo, così ci prova Strambelli al sedicesimo a risvegliare i suoi con un tiro che Furlan blocca centralmente senza troppe difficoltà. Servirà qualcosa in più da parte del Potenza per riaprire la partita… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI COMINCIA!

Aspettando l’ormai imminente fischio d’inizio della partita Potenza Catanzaro del girone C per la ventesima giornata, possiamo dare uno sguardo alle statistiche delle due squadre del campionato di Serie C 2018-2019, di cui oggi comincia il girone di ritorno. Tre vittorie, cinque pareggi e zero sconfitte, il ruolino di marcia casalingo del Potenza Calcio fin qui è tra i migliori del girone, anche se vanno tenuti in considerazione i cinque pareggi in otto partite disputate, così come i soli 10 gol fatti (quarto peggior attacco). Bene invece la difesa (cinque gol subiti), la quarta migliore del girone nei match casalinghi. Il Catanzaro in trasferta ha raccolto 14 punti su 27 a disposizione in nove match, mantenendo dunque una media di poco inferiore a due punti a partita. Merito soprattutto della difesa (sei gol subiti), la migliore del girone insieme a quella della Juve Stabia. Bene anche l’attacco, a segno in 12 occasioni. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Potenza Catanzaro!

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Potenza Catanzaro l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta Potenza Catanzaro: vediamo quindi che cosa ci riserva lo storico alla vigilia della 20^ giornata del Girone C di Serie C. Dati alla mano leggiamo infatti ben 12 precedenti finora intercorsi tra Potenza e Catanzaro, registrati dal 1963 a oggi e tra campionato cadetto, Coppa Italia e terza serie del calcio italiano. Possiamo quindi ricordare poi che complessivamente nello scontro diretto sono state 3 le affermazioni del Catanzaro e ben 9 i pareggi: di fatto il Potenza non ha mai vinto un match contro i giallorossi. Segnaliamo inoltre che risulta ben datato l’ultimo precedente intercorso tra i due club, visto che l’occasione fu nella stagione regolare della Serie B del 1967-1968: tale dato quindi potrebbe non essere significativo oggi. Ricordiamo però il risultato della partita di andata della stagione corrente: nella prima giornata furono i giallorossi ad avere la meglio con il risultato di 1-0. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Potenza Catanzaro, diretta dall’arbitro Giampiero Miele della sezione Aia di Nola, è la una partita che fa parte del programma della ventesima giornata del girone C di Serie C, prima del girone di ritorno. L’appuntamento sarà oggi pomeriggio, domenica 30 dicembre alle ore 16.30, presso lo stadio Alfredo Viviani del capoluogo della Basilicata per l’ultimo impegno prima della sosta invernale per Potenza e Catanzaro. Le due squadre arrivano a questa partita con situazioni di classifica non molto diverse, perché sia i lucani sia i calabresi sono in zona playoff, anche se la posizione del Catanzaro (quarto con 31 punti) può permettere agli ospiti di coltivare maggiori ambizioni rispetto a quelle del Potenza, nono con 25 punti, che deve pensare soprattutto a mantenere questo posto in zona playoff. Nella scorsa giornata il Potenza ha incassato una sconfitta per 1-0 contro la Vibonese, altra formazione calabrese, mentre il Catanzaro ha perso per 2-1 il big-match di Santo Stefano sul campo del Trapani.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CATANZARO

Eccoci giunti adesso all’analisi delle probabili formazioni per Potenza Catanzaro. Il Potenza di mister Raffaele potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Ioime in porta; Coccia, Emerson, Di Somma e Giron davanti all’estremo difensore, a formare la linea difensiva a quattro dei lucani; a centrocampo il terzetto con Dettori, Coppola e Piccinni, mentre in attacco si potrebbe avere il tridente con Guaita a destra, França punta centrale e Genchi in qualità di ala sinistra. Il Catanzaro di mister Auteri potrebbe invece rispondere con il modulo 3-4-3: Furlan tra i pali; retroguardia a tre con Celiento, Lame e Riggio; a centrocampo schieriamo il quartetto con Statella, Maita, Iuliano e Favalli da destra a sinistra; infine il tridente offensivo composto da D’Ursi, Kanoute e Fischnaller.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Potenza Catanzaro. Favoriti risultano essere i padroni di casa, infatti il segno 1 pagherebbe 2,60 volte la posta in palio, poi si sale – ma a dire il vero di pochissimo – per le altre ipotesi. Il segno X per il pareggio è quotato a 2,85, medesima quota di 2,85 anche in caso di successo esterno del Catanzaro, dunque con il segno 2 oggi sul campo del Potenza.



