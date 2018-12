Diretta Vibonese Bisceglie/ Risultato finale 2-0, streaming video e tv: raddoppia Collodei!

DIRETTA VIBONESE BISCEGLIE (2-0 FINALE): RADDOPPIA COLLODEI!

La Vibonese ha battuto 2-0 il Bisceglie nell’ultimo turno di campionato del 2018 in Serie C. Finale di partita vibrante con i pugliesi che al 23’ della ripresa hanno avuto la grande chance per il pareggio, dopo una partita sostanzialmente evanescente sul fronte offensivo. Un gran destro di Starita è finito infatti d’un soffio al lato rispetto alla porta difesa da Mengoni. La Vibonese però è riuscita subito a riguadagnare campo, soffocando la reazione del Bisceglie e trovando il raddoppio al 40’ del secondo tempo. Collodei cerca il jolly dalla distanza e batte Crispino, spiazzato da una deviazione di un proprio difensore: è l’episodio che di fatto chiude il match, 5’ di recupero non cambiano il punteggio finale. (agg. di Fabio Belli)

A SEGNO PREZIOSO!

Al 14’ della ripresa si è sbloccato il match tra Vibonese e Bisceglie, con i padroni di casa che sono andati a segno con Prezioso. Gran gol di sinistro che sorprende il portiere dei pugliesi, Crispino, sul secondo palo, con Prezioso anche ammonito nell’esultanza. Il secondo tempo allo stadio Razza si sta svolgendo sotto una fitta pioggia, con la Vibonese che sta facendo comunque valere la supremazia territoriale già espressa nella prima frazione di gioco. Il Bisceglie si è affacciato in avanti solo con un tentativo velleitario di Onescu, e prima del gol di Prezioso era stato Crispino a superarsi, evitando il vantaggio dei calabresi rispondendo d’istinto a una gran conclusione al volo di Taurino. Al 20’ arriva la prima sostituzione nella Vibonese, con Melillo che prende il posto dell’autore del gol, Prezioso. (agg. di Fabio Belli)

CANI E PREZIOSO MANCANO IL VANTAGGIO

Si è chiusa senza gol la prima frazione di gioco tra Vibonese e Bisceglie: anche nella seconda metà di primo tempo le migliori occasioni da gol si sono fatte registrare per i padroni di casa calabresi. Particolarmente ghiotta quella al 27′ per il centravanti albanese Cani, che di testa da posizione ravvicinata ha mandato il pallone sul fondo, col portiere avversario Crispino ormai fuori causa. Al 41′ invece un gran destro di Prezioso dal limite dell’area è terminato di poco fuori. Non riesce a mettere la testa fuori dal guscio il Bisceglie, con i pugliesi che sono riusciti comunque a cavarsela efficacemente almeno in difesa in questo primo tempo chiusosi sullo 0-0 dopo 3′ di recupero. (agg. di Fabio Belli)

OSPITI TIMIDI IN AVVIO

Diretta Vibonese Bisceglie: siamo a circa metà della prima frazione di gioco al Luigi Razza e ben poco è finora occorso in campo, e pure il tabellone el risultato rimane per ora fermo sullo 0-0. Vibonese e Bisceglie per ora non sono apparse molto propositive: nessuna vera azione da gol è stato intenta dai padroni di casa come dagli ospiti e l’impressione è che ci vorrà ancora tempo prima che la partita si accenda per davvero. Finora infatti la cronaca della diretta Vibonese Bisceglie ci riporta solo un pallone alto sulla traversa firmato da Taurino per i rossoblu nei primi secondi dopo il fischio d’inizio, oltre che il tentativo da oltre i 30 metri di Prezioso sempre per i padroni di casa. I nerazzurri però giocano ancora molto coperti e non lasciano molto spazio agli avversari. (agg Michela Colombo)

IN CAMPO

Tutto è pronto per Vibonese Bisceglie, partita che si giocherà fra pochi minuti per la ventesima giornata di Serie C nel girone C e che andiamo adesso a inquadrare con qualche numero statistico in attesa del via di questa sfida che apre il ritorno per le due compagini. I padroni di casa della Vibonese possono contare su uno dei migliori rendimenti in casa del girone, con sei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. La squadra di Vibo Valentia ha costruito le sue fortune casalinghe grazie all’ottima difesa (4 reti subite, la terza migliore del girone). Bene anche il reparto offensivo, andato a segno 13 volte. Sulla carta, il Bisceglie ha poche speranze di raccogliere punti, visto che ne ha conquistato soltanto uno in nove partite in trasferta, frutto di un pareggio e otto sconfitte. L’attacco (una rete segnata) è il peggiore del girone fuori casa. La difesa non fa meglio, avendo incassato 16 reti in nove gare, quasi due gol in media a partita. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Vibonese Bisceglie!

I TESTA A TESTA

Alla vigilia del fischio d’inizio per la diretta di Vibonese Bisceglie, è tempo ora di controllare che cosa ci può dire lo storico che unisce queste due formazioni, alla vigilia della 20^ giornata di campionato. A dir il vero se si esclude il match di andata della stagione di Serie C in corso, vediamo bene che l’incrocio, almeno al punto di vista ufficiale, risulta inedito. Senza altri dati storici in nostro possesso andiamo quindi a vedere nel dettaglio che cosa era successo nella prima giornata del girone di andata della Serie C, gruppo C in corso. Allora fu il Bisceglie a fare gli onori di casa il 16 settembre scorso e il tabellone del risultato venne fissato sullo 1-1 al triplice fischio finale. Ad andare a segno allora furono Starita per i padroni di casa e De Carolis per la formazione rossoblu, ospite. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Vibonese Bisceglie, diretta dall’arbitro Giuseppe Collu, è la partita in programma oggi 30 dicembre 2018: fischio d’inizio previsto per le ore 16.30 nella 20^ giornata del Campionato della Serie C. La prima giornata dl girone di ritorno del girone C prevede un match davvero caldissimo: la diretta Vibonese Bisceglie si annuncia infatti come un’occasione davvero preziosa specie per la squadra rossoblu che spera di tornare presto a piazzamenti più importanti nella classifica. La squadra di Mister Orlandi dopo tutto con il successo contro il Potenza è tornato a sorridere. la ottava piazza con appena 26 punti in classifica è però una posizione stretta per il club oggi padrone di casa. Chi non sorride è invece il Bisceglie di ritorno alla sconfitta recuperata contro la Cavese appena pochi giorni fa: la squadra nerazzurro stellata è quindi ancora in piena zona rossa della classifica del girone c, con solo 15 punti a bilancio.

VIBONESE BISCEGLIE: PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta tra Vibonese e Bisceglie, vediamo bene che il tecnico Orlandi dovrà di nuovo fare a meno di Allegretti ancora squalificato: chi saranno i titolari oggi per la 20^ giornata di Serie C? Dando di nuovo fede al 4-3-2-1 come modulo di partenza vedremo quindi Mengoni tra i pali, con di fronte a sè la coppia centrale con Altobello e Camilleri: toccherà quindi a Tito e Finizio agire ia lati. Pochi poi i dubbi in avanti: vedremo quindi ancora Collodel e Bubas agire come esterni di attacco, a supporto di Cani prima punta (e di ritorno dal gol contro il Potenza a Santo Stefano). Sarà invece il 4-4-2 il modulo di partenza del Bisceglie di Mister Bruno, che invece sarà posto di fronte a non pochi dubbi nel disegnare le probabili formazioni. Ecco quindi in difesa Markic in coppia al centro con uno tra Tosik e Calandra, mentre in mediana sia Bottalico che Starita non paiono sicuri della propria maglia a titolare. Per l’attacco pare confermato solo Scalzone: al suo fianco De Sena rimane però in pole position su Messina.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo quindi a vedere che cosa ci può dire il pronostico per la diretta Vibonese Bisceglie, a dir vero ben favorevole ai padroni di casa. Considerando ora le quote date dalla snai vediamo nell’1×2 che il successo dei rossoblu è stato dato a 1.65 contro il più elevato 5.75 assegnato alla compagine ospite: per il pareggio ecco la valutazione di 3.40.



