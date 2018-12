PROBABILI FORMAZIONI SERIE B / Dubbi, scelte e mosse per la 19^ giornata: Diamanti torna dalla squalifica

Continuando e ultimando la nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie B, dobbiamo anche parlare di quello che succederà tra poco al Picchi: Livorno Padova è una partita delicatissima tra due squadre che lottano per evitare la retrocessione diretta, e gli amaranto potranno contare nuovamente su Alessandro Diamanti. Il trequartista di Prato ha scontato il turno di squalifica per raggiunto limite di ammonizioni: in questo campionato aveva sempre giocato, con 13 partite su 16 da titolare e una sola sostituzione “subita”, a quattro minuto dal termine di un 1-1 a Palermo. I suoi gol sono 5: quello al Venezia e poi le doppiette contro Perugia e Foggia, una inutile e l’altra invece determinante nel fondamentale 3-1 ai satanelli dello scorso 9 dicembre. Nella carriera di Diamanti ci sono 92 partite in Serie B, playoff compresi: il trequartista ha giocato con le maglie di AlbinoLeffe e Perugia oltre che con quel Livorno che aveva già portato in Serie A nel 2009. In Serie A invece il trentacinquenne è stato protagonista con i labronici, il Brescia, il Bologna, la Fiorentina, l’Atalanta e il Palermo: 200 partite tonde condite da 33 reti. (agg. di Claudio Franceschini)

DONNARUMMA E I BOMBER DI SERIE B

Esaminati gli assenti annunciati per la 19^ giornata di campionato, è tempo ora di vedere chi invece saranno i protagonisti più attesi nelle probabili formazioni di Serie B, e quindi i bomber che finora stanno decidendo la stagione. Per individuare i giusti nomi faremo riferimento alla classifica dei migliori marcatori del campionato: chi è il re del gol a oggi? Alla vigilia della 19^ giornata, il titolo è ancora nelle mani di Alfredo Donnarumma, che per il Brescia ha già messo a segno ben 14 gol: primo avversario della rondinella rimane Leonardo Mancuso che per il Pescara ha messo a bilancio 9 gol, uno in più di Massimo Coda del Benevento che è stato agganciato da Giampaolo Pazzini, a segno anche a Foggia poco fa (quarto gol nelle ultime due partite). Al quarto gradino spazio per Luca Vido del Perugia, autore di 7 reti: a seguire vediamo poi in graduatoria chi è rimasto fermo a quota 6 reti a testa e quindi Andrea La Mantia e Simone Palombi del Lecce, Ilija Nestorovski del Palermo e Valerio Verre del Perugia.

TUTTI GLI ASSENTI

Viste le mosse die tecnici per le probabili formazioni di Serie B che vedremo oggi in campo nella 19^ giornata di campionato, è tempo ora di conoscere chi saranno gli assenti annunciati in questo turno. dando un occhio al comunicato del giudice sportivo, redatto al termine della 18^ giornata del campionato cadetto vediamo bene che l’elenco degli assenti certi perchè squalificati non è affatto lungo: non vi saranno quindi grandi problemi per i vari allenatori, allo studio delle diverse soluzioni di schieramento. Eco quindi che sono stati fermati per una sola giornata di campionato appena tre giocatori e quindi Vldimir Golemic del Crotone, Lorenzo pasciuti del Carpi e Andrea Schenetti del Cittadella. Segnaliamo che nessun di questi giocatori era stato espulso nel turno precedente di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: 19^ GIORNATA

Ecco giunti finalmente alla 19^ giornata del campionato cadetto, l’ultima per il turno di andata di questa appassionante stagione 2018-2019: è tempo quindi di andare a scoprire quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Serie B, che vedremo oggi in campo. Prima però andiamo a dare un occhio anche al programma delle partite a dir il vero ben unico, visto che la Serie B giocherà tutta oggi domenica 30 dicembre e non saranno programmati anticipi o posticipi. Il calendario è dunque ben fitto è vedrà alle ore 12.30 la partita tra Foggia e Verona: alle ore 15.00 invece avranno luogo Ascoli-Crotone, Salernitana-Pescara, Venezia-Carpi, Cittadella-Palermo e Cremonese Perugia. Segnaliamo che alle ore 16.00 sarà la volta di Benevento-Brescia, mentre alle ore 18.00 avrà inizio Livorno-Padova: chiuderemo infine con Spezia-Lecce, alle ore 21.00. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni della Serie B, nella 19^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA VERONA

Punto fermo nel schieramento dei gialloblù sarà Pazzini, autore di un’ottima tripla contro il Cittadella pochi giorni fa. Per contenere il Pazzo i satanelli prepareranno una difesa a tre con Tonucci, Loiacono e Ranieri.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CROTONE

Nella 19^ giornata i bianconeri non rinunceranno al modulo con due punte e con Beretta e Rossetti: risponderanno gli squali con una difesa a tre composta da Sampirisi, Cuomo e Martella.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PESCARA

Granata avanti con il 3-5-2 e in attacco la doppia punta con Duric e Anderson. Sarà difesa a 4 per i delfini quindi nel tentativo di contenere gli avversari: candidati per la maglia da titolare Balzano, Gravillon, Scognamiglio e Del Grosso.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CARPI

Zenga dovrebbe scommettere ancora sulle due punte d’attacco e quindi di Citro e Di Mariano titolari: sarà a due anche l’attacco dei falconi con Machach e Arrighini in campo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PALERMO

4-3-1-2 il modulo di partenza dei granata che in mediana porteranno Settembrini, Iori e Branca: schieramento a 4 in mediana per i siciliani con i soliti Trajkovski, Haas, Jajalo e Falletti.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PERUGIA

Gli umbri sperano di pungere i padroni di casa con le due punte Vido-Han, supportati da Verre: ci sarà in risposta una difesa 4 per i grigiorossi, con Ravaglia tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO BRESCIA

Attacco a due punte per gli stregoni nella 19^ giornata: le maglie dovrebbero andare a Coda e Asencio, con Ricci sulla tre quarti. Sarà formazione simile per la Leonessa che non rinuncerà al duo Torregorssa-Donnarumma in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PADOVA

I toscani punteranno su Raicevic e Murillo in attacco, con il sostegno di Giannetti alle loro spalle per fronteggiare i patavini: i bianconi risponderanno con Chinellato e Bonazzoli, con una mediana a 5 alle loro spalle.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA LECCE

Per il match serale spazio a Gyasu, Okereke e Pierini nell’attacco dei liguri: a rispondere una difesa a 4 per i giallorossi con Lepore, Lucioni, Meccariello e Calderoni dal primo minuto in campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA