PRONOSTICI SERIE B / Scommesse e quote: il Lecce rischia tanto al Picco (19^ giornata)

Leggendo i pronostici di Serie B ecco poi il match serale tra Spezia e Lecce: vediamo che cosa possono dirci le quote date dalla Snai alla vigilia del fischio d’inizio. Partendo dalla classica 1×2 vediamo che il successo liguri è stato fissato a 2.20, contro il più elevato 3.35 assegnato ai giallorossi, mentre il pari ha trovato la quota di 3.10. Per la doppia chance va invece notato che l’affermazione o l’ x dello Spezia ha meritato la quota di 1.27, mentre il successo o il pari del Lecce è stato valutato a 1.60: per la vittoria chiara di una delle due formazioni ecco la valutazione di 1.30. Per il Gol No Gol va detto che il Si è stato dato a 1.73, mentre il No è stato fissato a 1.95: va poi detto che per il risultato della partita con fattore a 2.5 va detto che l’Over è stato dato a 2.00, mentre l’Under è stato abbassato a 1.73.

FOCUS SU BENEVENTO BRESCIA

Particolarità della 19^ giornata di campionato è il match atteso alle ore 16.00 tra Benevento e Brescia: tra i pronostici di Serie B apprendiamo quindi tale match, con le quote stilate dalla snai. Per l’1×2 del match al Vigorito vediamo che il successo die giallorosso è stato dato a 2.15, contro il più elevato 3.40 assegnato agli umbri: per il pari ecco la valutazione di 3.15. Poco cambia nella doppia chance dove la vittoria o il pari del Benevento è stato valutato a 1.25, mentre il successo o l’x del Brescia vale 1.60: per l’affermazione chiara di uno dei due club ecco la quotazione di 1.30. Nel Gol No Gol va detto poi che il Si ha meritato la quota di 1.67, mentre il No è stato elevato fino a 2.05: per il risultato della partita di Serie B con fattore a 2,5 va detto che l’Over è stato quotato a 1.90, mentre l’Under è stato abbassato fino a 1.80.

FOCUS SU FOGGIA VERONA

Esaminando i pronostici di Serie B ecco che dobbiamo senza dubbio fissare il nostro sguardo sulla partita tra Foggia e Verona, lunch match di questa domenica tutta dedicata alla cadetteria. Vediamo quindi che cosa ci possono dire le quote fissate dalla snai per per incontro allo Zaccheria. Partendo dalla classica 1×2 vediamo infatti che il successo dei satanelli è stato dato a 2.50 contro l’appena più alto 2.75 assegnato ai gialloblu, che pure vanta uno stato di forma di gran lunga migliore: il pareggio è stato dato a 3.20. Per quanto riguarda la doppia chance va detto che il successo o il pari del Foggia è stato fissato a 1.40, mentre l’affermazione l’x del Verona paga 1.45 la quota: per la vittoria chiara di uno dei due club ecco la quotazione di 1.28. Per il Gol No Gol va detto che il Si è stato quotato a 1.63, mentre la quota del No sale fino a 2.10: per il risultato finale della partita di Serie B con fattore a 2.5 ecco che l’Over è stato valutato a 1.85 e l’Under ha trovato la stessa quota.

PRONOSTICI SERIE B: 19^ GIORNATA

Prima della consueta sosta invernale, il campionato della cadetteria 2018-2019 torna di nuovo protagonista: è tempo quindi ora di conoscere quali sono i pronostici di Serie B che la nostra redazione ha stilato alla vigilia del fischio d’inizio. Prima però di esaminare da vicino quote scommesse e pronostici di Serie B vediamo quali sono i mach attesi oggi: il programma infatti è ben particolare visto che non sono attesi né posticipi né anticipi e di fatti tutti saranno in campo solo in questa domenica 30 dicembre. Alle ore 12.30 ecco quindi che sarà la volta del lunch match tra Foggia e Verona, mentre alle ore 15.00 avranno luogo ben 5 partite e quindi Ascoli-Crotone, Cittadella-Palermo, Cremonese-Perugia, Salernitana-Pescara e Venezia-Carpi. Il programma della 19^ giornata di Serie B prosegue con la sfida alle ore 16.00 tra Benevento e Brescia, mentre alle ore 18.00 si accenderà Livorno-Padova:: gran finale alle ore 21.00 con la sfida tra Spezia e Lecce. Andiamo quindi a vedere che cosa ci riservano i pronostici di Serie B previsti per questo appassionate turno.

PRONOSTICO FOGGIA VERONA

Vista la classifica ma pure gli ultimi risultati rimediati dai due club capiamo bene che l’esito della sfida è scontato: i gialloblu sono di ritorno da un ottimo 4-0 contro il Cittadella, mentre i satanelli difficilmente vendicheranno oggi il KO contro il Perugia.

PRONOSTICO ASCOLI CROTONE

Sfida di difficile lettura: entrambi i club infatti non stanno recuperando risultati di grande rilievo e stazionano nella seconda metà della classifica. Gli squali soprattutto stanno soffrendo: non sono i favoriti al Del Duca oggi.

PRONOSTICO CITTADELLA PALERMO

Al Tombolato i siciliani dovrebbero confermare agilmente il proprio predominio e confermarsi Campioni d’Inverno: i granata però rimangono un avversario ben temibile.

PRONOSTICO CREMONESE PERUGIA

Pur lontani dal Curi, gli umbri dovrebbe oggi dare seguito alla bella striscia di risultati positiva delle ultime settimane. E’ infatti anche piena crisi in casa grigiorossa, viste le ultime tre sconfitte di fila.

PRONOSTICO SALERNITANA PESCARA

I delfini fuori casa hanno dato prova di fare molta fatica in questo ultimo periodo: ne potrebbe approfittare quindi il club granata, il quale sta provando a rialzare la testa dopo alcuni risultati davvero deludenti.

PRONOSTICO VENEZIA CARPI

Sia i veneti che i falconi sono a caccia di risposte dopo alcuni pesanti KO: la classifica al momento non aiuta e nemmeno quanto raccolto tra casa e trasferta. L’esito del match appare abbastanza oscuro.

PRONOSTICO BENEVENTO BRESCIA

La leonessa insegue la prima posizione della classica e vanta oltre a bomber d’eccezione anche un ottimo stato di forma generale: gli stregoni però non sono certo un avversario semplice da affrontare, specie in casa. Sarà quindi vera battaglia al Vigorito oggi.

PRONOSTICO LIVORNO PADOVA

Continua il periodo NO del Padova, che oggi pare sconfitto certo nella 19^ giornata di Serie B: anche i toscani non registrano grandi risultati finora ma se non altro ha rimediato due pareggi eunuchi successo come ultimi esiti in campionato.

PRONOSTICO SPEZIA LECCE

Lontano dal Via del Mare non sempre il Lecce ha brillato, ma chiaramente la squadra giallorossa ha certo ampiamente i 29 punti finora registrati. La partita di oggi però si annuncia come un banco di prova ben complicato: lo Spezia, oltre che essere padrone di casa vanta un ottimo stato di forma.



