Video/ Chievo Frosinone (1-0): highlights e gol della partita (Serie A, 19^ giornata)

Al Bentegodi di Verona il Chievo cerca e trova i tre punti per tornare a sperare nella salvezza. Lo fa ai danni di un Frosinone che viene condannato dalla perla di uno dei giocatori più talentuosi dei clivensi. Ma veniamo alla cronaca della partita: come si vede nel video di Chievo Frosinone, il primo tempo che offre una sola vera emozione, sugli sviluppi di un corner battuto da Birsa, Pellissier insacca alle spalle di Sportiello con il VAR che gli rovina la festa annullando tutto per colpa di Radovanovic, pescato in posizione di fuorigioco. Prima e dopo questa azione la noia assoluta. Il Frosinone prova a bucare la difesa di casa con dei tentativi sterili da fuori area di Beghetto, Pinamonti e Salamon. Il Chievo invece è leggermente più vivo con Birsa e il Pellessier. Il match diventa più interessante ad inizio ripresa, quando Sportiello dice no al destro di Djordjevic. Poco dopo ci prova Ciano con un diagonale che finisce alto. Segue il miracolo di Sorrentino su Chibash e l’espulsione rimediata da Capuano. Il Chievo torna a schiacciare e e sfiora il gol con Pellissier e Stepinksi. Fino alla giocata perfetta di Giaccherini che insacca su piazzato dal limite. E’ il tiro che vale la vittoria per gli uomini di Di Carlo.

IL TABELLINO

Chievo Verona-Frosinone 1-0 (primo tempo 0-0)

Marcatori: 31′ Giaccherini Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba (48′ p.t. Tomovic); Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini; Birsa (34′ s.t. Kiyine); Djordjevic (24′ s.t. Stepinski), Pellissier. All. Di Carlo Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Ghiglione, Chibsah, Crisetig (35′ s.t. Campbell), Maiello (38′ Ciofani), Beghetto; Ciano, Pinamonti. All. Baroni Arbitro: Rocchi di Firenze Ammoniti: 10′ p.t. Crisetig (F); 1′ s.t. Pellissier (CV); 4’s.t. Pinamonti (F); 6’s.t. Giaccherini (CV), 14′ s.t. Capuano (F); 16′ s.t. (Bani); 24′ Radovanovic (CV); 25′ s.t. Ciano (F); 28′ s.t. Beghetto (F) Espulsi: 17′ s.t. Capuano doppia ammonizione (F) Ecco il video di Chievo Frosinone, con le azioni salienti del match. 

