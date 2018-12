Video/ Fano Pordenone (0-2): highlights e gol della partita (Serie C)

Fano-Pordenone termina con il risultato di 2-0 in favore degli ospiti per effetto delle reti siglate da Semenzato e Magnaghi. Prima di raccontare quanto accaduto in campo andiamo a dare uno sguardo alle formazioni, partendo dal 3-5-2 dei locali che in attacco si affidano a Ferrante e Scimia. Il Portenone risponde con un classico 4-3-1-2 con Bombagi trequartista dietro a Germinale e Candellone. Pronti, via. Com si vede nel video di Fano Pordenone, la gara ci mette un po’ a prendere ritmo, fino a quando il Fano non si fa notare in attacco. Al 14′, dagli sviluppi di un corner, Vitturini anticipa tutti di testa ma Bindi è reattivo e non si fa sorprendere. Poco dopo ancora Fano pericoloso con un tentativo di Tascone che non inquadra lo specchio. Ci sono poi da segnalare due infortuni, uno per parte. Al 24′ nel Pordenone si fa male Barison: al suo posto mister Tesser getta nella mischia Stefani. Al 35′ si infortuna invece il portiere del Fano, Voltolini. Epifani è costretto a chiamare dalla panchina Sarr. Il giovane portiere classe ’97 mostra tutta la sua inesperienza quando al 45′ si trova fuori dai pali e rischia di subire la rete di Germinale, che non inquadra però lo specchio.

LA RIPRESA

Nella ripresa i padroni di casa costruiscono un’interessante occasione al 54′: Ferrante riceve da Selasi e scarica un destro che termina fuori di non molto. Questa è di fatto l’unica iniziativa offensiva da parte delle due squadre in questa ripresa. Neppure la girandola di cambi è riuscita fin qui a dare la scossa al match.All’83’ Sarr respinge corto un tentativo di Ciurria; Candellone rimette in mezzo per il perfetto inserimento di Semenzato che da pochi passi non sbaglia un gol facile facile. La gara resta in bilico ma nell’ultimo dei quattro minuti di recupero ecco il definitivo raddoppio targato Magnaghi: contropiede perfetto degli ospiti con il neo entrato che entra in area e batte Sarr.

Ecco il video di Fano Pordenone, con le azioni salienti del match.