Video/ Renate Sambenedettese (1-1): highlights gol della partita (Serie C)

Renate-Sambenedettese termina con il risultato di 1-1 per effetto dei gol siglati da Piscopo e De Paoli. Prima di raccontare il match andiamo a dare un rapido sguardo alle formazioni: Renate che si affida al 4-4-2 con Gomez e Spagnoli in attacco, Sambenedettese che risponde con il 3-5-2, dove Di Massimo e Calderini dovranno concretizzare gli assist di Gemignani e Rapisarda. Pronti, via. Come si vede nel video di Renate Sambenedettese, gli ospiti partono in scioltezza ma al 12′ è il Renate a passare in vantaggio. Caccetta perde palla in mezzo al campo, quindi Spagnoli prolunga per Caccin. Il terzino nerazzurro vede e serve Piscopo, perfetto nel suo taglio in area avversaria. Per il numero dieci è un gioco da ragazzi battere Pegorin. Al 17′ Spagnoli, servito dallo scatenato Piscopo, prova una complicata rovesciata ma Pegorin questa volta risponde presente. Dopo il vantaggio i nerazzurri smettono di premere sul pedale dell’acceleratore, o quanto meno non impensieriscono più Pegorin in modo consistente. Dall’altra parte la Sambenedettese non mostra segnali di reazione e di palle gol neanche l’ombra. Al 40′ c’è spazio per una fiammata dei locali con Gomez, che viene però neutralizzato dalla difesa avversaria.

LA RIPRESA

Nella ripresa il Renate va vicino al raddoppio al 60′: Simonetti, servito da Pavan, apre per Piscopo. L’autore del gol mette in mezzo per Gomez che di testa manda a lato da buona posizione. Sambenedettese ancora in capace di costruire palle gol. Nel finale la Sambenedettese acciuffa il pareggio al 78′. Si crea una mischia in area del Renate, Ilari spara su Cincilla da distanza ravvicinata ma De Paoli conclude il flipper impazzito trovando la zampata che vale il definitivo 1-1. Rammarico per il Renate; grande soddisfazione per la Sambenedettese che porta a casa un punto insperato.

Ecco il video di Renate Sambenedettese, con le azioni salienti del match.