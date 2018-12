Video/ Udinese Cagliari (2-0): highlights e gol della partita (Serie A, 19^ giornata)

Allo Stadio Friuli l’Udinese supera per 2 a 0 il Cagliari, andiamo allora a vedere il video di Udinese Cagliari, partita decisa dai gol di Pussetto e Behrami. Nel primo tempo i bianconeri cercano subito di prendere in mano le redini del match concedendo poco o nulla ai rossoblu. La squadra del tecnico Nicola riesce infatti anche a portarsi in vantaggio al 39′ per merito di Pussetto, autore di un bel goal su assist dalla destra del suo compagno Larsen. La reazione dei sardi è troppo debole per impensierire i friulani che si ritrovano pure in superiorità numerica a partire dal 50′ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Ceppitelli, colpevole di aver atterrato irregolarmente Pussetto. Il raddoppio arriva dunque poco dopo al 57′ grazie all’iniziativa di Behrami, preciso nel concretizzare dal limite dell’area avversaria il suggerimento del solito Pussetto. I padroni di casa avrebbero quindi a disposizione il possibile tris al 61′ a causa del calcio di rigore concesso per fallo di Barella su Lasagna ma, proprio quest’ultimo, si fa parare il tentativo dal dischetto al 61′ dal portiere Cragno. Nel finale i giocatori di mister Maran producono poco o nulla per tentare la rimonta, anche quando Mandragora viene espulso al 78′ per un’entrata scomposta ai danni di Cerri confermata pure dal VAR. I 3 punti conquistati tra le mura amiche permettono all’Udinese di salire a quota 18 nella classifica di Serie A mentre il Cagliari non si muove rimanendo fermo a 20 punti.

VIDEO UDINESE CAGLIARI: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Udinese abbia meritato il successo finale a partire dal possesso palla favorevole con il 59%, supportato anche da una maggiore accuratezza nei passaggi: l’85% contro il 77% con 355 e 368 appoggi completati. I friulani hanno poi perso meno palloni rispetto agli avversari, 19 a 22 delle quali 8 però di Fofana, e ne hanno recuperati un numero maggiore, 38 a 21 con Fofana ancora recordman a 10. In fase offensiva spicca il 9 a 3 nelle occasioni da goal, 3 delle quali firmate da Pussetto, ed il 19 a 4 nelle conclusioni totali, 7 a 1 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cagliari è stata la squadra più fallosa a causa del 15 a 11 nei falli commessi e l’arbitro Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, ha estratto il cartellino giallo per 5 volte ammonendo rispettivamente Nuytinck, Larsen e Pussetto da un lato, Farias e Bradaric dall’altro, oltre ad aver espulso Ceppitelli tra gli ospiti e Mandragora tra i padroni di casa.

TABELLINO

Udinese-Cagliari 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 39′ Pussetto (U); 57′ Behrami (U).

Assist: 39′ Larsen (U); 57′ Pussetto (U).

UDINESE (3-5-2) Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen (90′ Pezzella), Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; Pussetto (79′ Balic), Lasagna. All.: Nicola.

CAGLIARI (4-3-1-2) Cragno; Srna (75′ Farago), Ceppitelli, Romagna, Pisacane; Ionita (62′ Pajac), Bradaric, Barella; Joao Pedro; Farias (65′ Sau), Cerri. All.: Maran.

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia).

Ammoniti: 26′ Nuytinck (U); 45′ Farias (C); 45′ Larsen (U); 67′ Pussetto (U); 85′ Bradaric (C).

Espulsi: 51′ Ceppitelli (C); 79′ Mandragora (U).