Cristiano Ronaldo: “Non vivo per premi personali”/ “Accuse stupro? Disgustose, ma ho la coscienza pulita”

I record e i premi non sono un’ossessione per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus lo ha spiegato ai microfoni di Record, che ha deciso di premiarlo come miglior sportivo dell’anno. Dopo aver vinto tutto con il Real Madrid, ha avuto un impatto ampiamente positivo sulla Serie A, dimostrando di essere determinante anche nel campionato italiano. Quel che conta per CR7 «è contribuire ai successi della squadra, il resto viene di conseguenza. Così è anche per i record: non sono ossessionato dal batterli, ma voglio migliorare sempre di più». Ma non è facile, soprattutto se si alza il livello tecnico, tattico e fisico delle altre squadre. «Proprio per questo devo lavorare sempre più duramente per rimanere al top. Vincere è bellissimo ed è una cosa che mi rende felice, ma se non accade non è la fine del mondo». Detto da uno che ha vinto 5 Palloni d’Oro non è cosa da poco. Ma non è finita qui…

CRISTIANO RONALDO, “ACCUSE STUPRO? HO COSCIENZA PULITA”

Cristiano Ronaldo nell’intervista rilasciata al quotidiano portoghese Record è tornato a parlare anche delle accuse di stupro mosse contro di lui. «Sono disgustose, ma sono sereno perché ho la coscienza pulita. Confido nel fatto che presto sarà tutto chiarito». L’attaccante è dunque tornato sulla vicenda extra calcio che lo ha visto coinvolto, poi ha ventilato il ritorno in nazionale, con cui ha vinto l’Europeo nel 2016. «Restare fuori è stata l’opzione migliore ma nel 2019 ho intenzione di tornare a disposizione». Record lo ha poi stuzzicato sull’eventualità di chiudere la sua carriera tornando allo Sporting Lisbona. A tal proposito Cristiano Ronaldo non ha escluso un possibile ritorno: «Nel calcio, non si sa mai…». La porta non è chiusa, ma ora c’è la Juventus con cui provare a vincere, del resto lo ha detto lui stesso: vuole contribuire ai successi della squadra, il resto vien da sé…

