Gabbiadini al Milan/ Ultime notizie calciomercato, dopo il no di Muriel i rossoneri virano sull’ex Napoli

Il nome nuovo per il Milan in vista del calciomercato di riparazione ormai alle porte, è quello di Manolo Gabbiadini. Il club rossonero aveva puntato sul rientro in Italia di Muriel, calciatore colombiano in forza al Siviglia, ma l’ex Sampdoria, Roma e Lecce aveva già dato la sua parola alla Fiorentina, e di conseguenza il Diavolo si è dovuto fare da parte. L’idea inedita, come riporta stamane La Gazzetta dello Sport, è quindi quella di Gabbiadini, 27enne attaccante in forza al Southampton, in Inghilterra, con un lungo passato in Serie A. Il club inglese si dice disposto a cedere il proprio calciatore a fronte di un’offerta da 15 milioni di euro, ma trattando si potrebbe scendere a 12, magari con una formula agevole, leggasi prestito semestrale secco o oneroso, con obbligo di riscatto al prossimo mese di giugno. Gabbiadini non è un bomber di razza, ma ha le caratteristiche che sta ricercando mister Gattuso, quindi una seconda punta polivalente che possa fare sia l’esterno che la punta centrale.

GABBIADINI AL MILAN: NUOVA IDEA PER L’ATTACCO

Altre idee sono quelle di Marko Pjaca, operazione molto complessa, ma anche Adem Ljajic e il ritorno dell’ex Kevin Prince Boateng. Tutte ipotesi al momento, mentre quella riguardante Gabbiadini sembrerebbe una pista concreta. La cosa evidente è che il Milan ha bisogno di gol lì davanti, visto che i rossoneri “vantano” al momento il nono attacco del campionato nonostante giocatori del calibro di Higuain e Suso. Per provare ad agguantare quel quarto posto che significherebbe il ritorno in Champions League dopo anni, il Diavolo è quindi alla ricerca di nuovi gol, alla luce anche dell’impegno di metà mese contro la Juventus in Supercoppa, in cui non ci sarà l’esterno spagnolo, squalificato dopo la partita contro la Spal. In campo con la Vecchia Signora potrebbe esservi anche il nuovo gioiello brasiliano Paquetà, da molti paragonato a Kakà, da altri a Neymar, che i tifosi rossoneri non vedono l’ora di vedere all’opera

© RIPRODUZIONE RISERVATA