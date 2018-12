Kroos all’Inter/ Calciomercato, ultime notizie: il tedesco del Real Madrid per valorizzare Icardi

In passato vicina a Luka Modric, l’Inter è pronta a lanciare l’assalto per un altro campione del Real Madrid: secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il sogno estivo è Toni Kroos. Il Biscione è alla ricerca di un mediano di lusso e Piero Ausilio ha messo nel mirino il metodista dei blancos: pallino del presidente Florentino Perez, l’ex Bayern Monaco ha una clausola rescissoria da 300 milioni di euro ma non è più certo di restare nella capitale spagnola. Un innesto mirato per valorizzare capitan Mauro Icardi, ma è proprio l’attaccante argentino a fare gola ai galacticos: Perez in estate proverà a mettere sotto contratto un top player per l’attacco e il rosarino ha guadagnato parecchie posizioni nelle gerarchie del numero uno madridista. In caso di mancato rinnovo, potrebbe anche prendere piede un super scambio: ipotesi che l’Inter non vorrebbe prendere in considerazione.

KROOS INTER, LE ALTERNATIVE

Arrivato nel 2014 per 25 milioni di euro, Toni Kroos potrebbe dare l’addio al Real Madrid in estate, destinazione Milano, ma il tedesco non è l’unico nome sul taccuino della dirigenza interista. Il quotidiano capitolino sottolinea che, oltre al pallino Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, il team mercato nerazzurro sta monitorando altre due piste: parliamo di Tanguy Ndombele dell’Olympique Lione e di Nicolò Barella del Cagliari. Il primo è valutato 60 milioni di euro ma c’è da battere la concorrenza di Barcellona e Manchester United, mentre il classe 1996 rossoblu piace molto anche a Juventus e Napoli. Attenzione, infine, alla pista Sandro Tonali: il talento di proprietà Brescia è considerato un investimento a lungo termine e difficilmente occuperà la casella dedicata a un top player per il centrocampo.

