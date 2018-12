Risultati Coppa Italia / Diretta gol live score: Entella qualificato ai rigori! In campo il Torino (4^ turno)

Il primo dei risultati di Coppa Italia, il penultimo per il quarto turno, fa registrare la qualificazione della Virtus Entella: nella prima partita andata ai rigori (ma anche solo ai supplementari) i biancazzurri fanno il colpo grosso allo stadio Luigi Ferraris e si regalano la Roma agli ottavi. Servono tre rigori agli uomini di Ivan Juric per guadagnare la possibilità di tirare nuovamente dagli undici metri, ma stavolta nella lotteria: i primi due li realizza Krzysztof Piatek, il primo per riportare la parità (1-1) appena prima della mezz’ora e il secondo a quattro minuti dal 90’, immediatamente dopo che Simone Icardi aveva realizzato la sua doppietta personale, per il grande sogno della Virtus Entella. Nei tempi supplementari il terzo tiro dal dischetto è stato affidato a Gianluca Lapadula, che non ha sbagliato tornando al gol: il grande orgoglio dei biancazzurri tuttavia ha prodotto clamorosamente il gol di Krisztian Adorjan valso il 3-3, e dunque i tiri dal dischetto. Sbaglia subito Bessa, Marchetti mette una pezza su Baroni ma dopo una serie di centri è Lapadula a farsi ipnotizzare da Paroni, che diventa eroe della serata. Ora tutto pronto per Torino Sudtirol, già cominciata e ultima sfida del quarto turno di Coppa Italia. (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA GENOA ENTELLA

Tutto è pronto per Genoa Entella, la partita che ci darà il primo risultato di Coppa Italia in questo giovedì che completerà il quarto turno eliminatorio. Il derby ligure a Marassi è sicuramente una delle sfide più attese del turno e dovrebbe fare in modo che l’impegno sia massimo da entrambe le parti. In palio ci sarà l’ottavo di finale contro la Roma all’Olimpico, dal momento che il tabellone di Coppa Italia è già definito per intero, sino alla finale. Il Genoa logicamente sulla carta è favorito, l’Entella sta pure vivendo un vero tour de force in queste settimane per recuperare le partite che erano saltate ad inizio stagione. Parlando del tabellone, ricordiamo pure che la vincente di Torino Sudtirol di questa sera se la dovrà vedere con la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi e a quel punto avremo il quadro completo di tutti gli ottavi di finale. Adesso però dobbiamo pensare al derby ligure in programma al Ferraris: parola al campo, si gioca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE DUE OUTSIDER

L’altra faccia della medaglia, analizzando i risultati di Coppa Italia, sono naturalmente Entella e Sudtirol, alle quali toccherà il difficile compito di provare ad eliminare avversarie di due categorie superiori, per di più giocando in gara secca in trasferta – uno degli elementi che tanti chiedono di modificare nell’attuale regolamento della Coppa Italia. Per la Virtus Entella sarà comunque una partita speciale, perché l’avversario sarà il Genoa in un derby ligure di sicuro effetto dopo mesi molto tormentati per la squadra di Chiavari, probabilmente la vera vittima di un’estate (e non solo) a dire poco turbolenta per il calcio italiano. Il Sudtirol invece proverà a fare il colpaccio in casa del Torino in uno degli appuntamenti comunque di maggiore prestigio nella storia della società altoatesina. Per arrivare fin qui, il Sudtirol ha già eliminato ad agosto una squadra di Serie A, cioè il Frosinone. Adesso l’asticella delle difficoltà si alza ancora di più, la squadra di Walter Mazzarri sarà un ostacolo troppo alto per la squadra di Serie C? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE DUE “NOBILI”

Per scoprire gli ultimi due risultati di Coppa Italia nel quarto turno eliminatorio dovremo dunque seguire oggi due incroci particolari fra squadre di Serie A e due di Serie C. Al centro dell’attenzione inevitabilmente ci saranno Genoa e Torino, due società che hanno fatto la storia del calcio italiano, anche in Coppa Italia. Per i liguri a dire il vero gli anni migliori sono lontanissimi, infatti il Genoa vinse la Coppa Italia del 1937 battendo in finale la Roma e fu poi sconfitto nel 1940 in finale dalla Fiorentina, ma da allora il Grifone non è più giunto all’ultimo atto della nostra Coppa nazionale. Numeri sicuramente molto migliori per il Torino, che vanta cinque successi e anche ben otto finali perse, anche se la più recente risale al 1993, quando il Torino si impose sulla Roma per conquistare la quinta e al momento ultima coccarda tricolore della propria storia – le precedenti erano state vinte nel 1936, 1943, 19068 e 1971, mentre l’ultima finale persa risale al 1988. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DEL 4^ TURNO: GIOVEDì 6 DICEMBRE

Oggi sono attesi gli ultimi due risultati di Coppa Italia per quanto riguarda il quarto turno eliminatorio. Infatti mancano solamente due partite per completare il tabellone degli ottavi di finale, turno nel quale entreranno in scena anche le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A, seguendo una formula ormai ampiamente consolidata. Dunque i risultati di Coppa Italia che scopriremo oggi, giovedì 6 dicembre, sono naturalmente i due mancanti per completare il quarto turno, che ha già proposto tre partite martedì e altrettante ieri. Il programma odierno avrà inizio alle ore 18.00 con il derby ligure Genoa-Entella, infine alle ore 20.45 si giocherà Torino-Sudtirol, che completerà il programma delle partite di questo quarto turno eliminatorio della Coppa Italia 2018-2019. In tal modo, stasera sarà completato questo turno che ha visto protagoniste in tutto 16 squadre, di cui andranno avanti appunto in otto per completare il tabellone degli ottavi, che saranno in programma domenica 13 gennaio e segneranno la ripresa dell’attività agonistica dopo la pausa.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL REGOLAMENTO E LA FORMULA

Proprio la collocazione alla domenica degli ottavi è una delle principali novità di questa edizione della Coppa Italia, che valorizzerà il turno d’ingresso di tutte le big del massimo campionato concedendo appunto la ribalta della domenica, ancora più significativa perché segnerà la ripresa delle attività dopo due settimane di pausa. La Coppa Italia invece torna con il quarto turno dopo quasi quattro mesi di pausa, visto che i primi tre erano stati giocati in piena estate, ancora prima della partenza dei campionati. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di un turno in partita unica, dunque in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si proseguirà con i tempi supplementari ed infine se necessario anche con i calci di rigore per definire chi accederà al turno successivo. Oggi avremo due incroci fra squadre di Serie A e due di Serie C, avremo delle sorprese nei risultati di Coppa Italia? Lo scopriremo a Marassi e all’Olimpico-Grande Torino…

RISULTATI 4^ TURNO ELIMINATORIO COPPA ITALIA

RISULTATO FINALE Genoa-ENTELLA 9-10 dcr – 20′ S. Icardi (E), 28′ rig. Piatek (G), 83′ S. Icardi (E), 86′ rig. Piatek (G), 110′ rig. Lapadula (G), 122′ Adorjan (E). Sequenza rigori: Dany Mota (E) gol, Bessa (G) alto, Nizzetto (E) gol, Miguel Veloso (G) gol, Baroni (E) parato, Sandro (G) gol, Belli (E) gol, Biraschi (G) gol, Paolucci (E) gol, Piatek (G) gol, Di Paola (E) gol, Zukanovic (G) gol, S. Icardi (E) gol, Romulo (G) gol, Adorjan (E) gol, Lapadula (G) parato

IN CORSO Torino-Sudtirol 0-0