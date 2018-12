Risultati Serie C / Classifica aggiornata: colpaccio della Reggina in Sicilia! Diretta gol live score

Chiude la carrellata dei risultati di Serie C in questa intensa domenica della quindicesima giornata della terza serie del calcio italiano la vittoria della Reggina sul campo della Sicula Leonzio al termine della partita valida per il girone C, il gruppo più meridionale della Serie C. Tutto di fatto è successo nel corso di una decina di minuti nel secondo tempo: la Reggina infatti ha sbloccato il risultato grazie al gol segnato da Sandomenico al 61’ minuto, poi il raddoppio di Solini al 71’ ha di fatto decretato la vittoria della compagine calabrese nella trasferta in terra di Sicilia. In classifica dunque la Reggina sale a quota 17 punti e arriva ad una sola lunghezza di ritardo dalla Sicula Leonzio, che resta ferma a 18 punti e perde una bella occasione per fare un importante passo in avanti nella graduatoria del girone C. Come accennato in precedenza però la Serie C continuerà sempre a farci compagnia nei prossimi giorni: domani il posticipo e derby piemontese Pro Vercelli-Cuneo, poi da martedì sarà il tempo di un turno infrasettimanale… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ENTELLA E CATANZARO CORSARE

Altri tre risultati di Serie C sono arrivati dalle partite cominciate alle ore 18.30. Nella classifica del girone A fa un importante passo avanti il Pontedera, che batte in rimonta per 2-1 la tormentata Pro Piacenza e si ritaglia un ruolo da protagonista, anche se sotto i riflettori ci va soprattutto l’Entella. La squadra di Chiavari vince per 0-1 il derby ligure sul campo dell’Albissola tre giorni dopo avere fatto una grande impresa in Coppa Italia – dove ha eliminato il Genoa in un altro e ben più prestigioso derby ligure – e sale a quota 22 punti, ma con una valanga di partite ancora da recuperare che rendono l’Entella sempre la “capolista virtuale” del gruppo. Pesante anche il colpaccio del Catanzaro, che vince per 0-1 sul campo della Virtus Francavilla e aggancia il secondo posto di un girone C nel quale oggi hanno deluso tutte le inseguitrici più immediate della capolista Juve Stabia. In prima serata ci resta ancora da seguire Sicula Leonzio-Reggina per il girone C, l’ultimo match in programma nella domenica di Serie C, che poi sarà però protagonista assoluta anche nei prossimi giorni, perché domani ci sarà il posticipo Pro Vercelli-Cuneo, derby piemontese nel girone A, mentre da martedì ci attende un turno infrasettimanale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE RIVALI “GIOCANO” PER LA JUVE STABIA

Altri risultati molto interessanti arrivano in Serie C dalle partite che sono cominciate alle ore 16.30. Protagonista era il girone C, con quattro partite su cinque. Spicca la bella vittoria da parte del Matera, che ha battuto per 3-1 il Rende: in classifica dunque è ormai definitiva la fuga al comando della Juve Stabia, mentre per i lucani sono tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Nelle parti alte della classifica frenano tutte: da annotare la caduta del Catania, sconfitto per 1-0 a Bisceglie dai padroni di casa pugliesi, mentre la Casertana cade in casa, sconfitta per 0-1 dal Monopoli che completa la festa delle squadre pugliesi. Pareggio per 1-1 infine tra Vibonese e Siracusa. Una sola partita invece nel girone A: si trattava di Pro Patria-Gozzano, a Busto Arsizio ecco un pareggio per 1-1 che cambia poco nella classifica delle due squadre. La domenica di Serie C prosegue però a ritmi sempre serrati, infatti alle ore 18.30 è in programma il calcio d’inizio di altri tre incontri: per il girone A stanno cominciando proprio in questi minuti il derby ligure Albissola-Entella e Pontedera-Pro Piacenza, mentre per il girone C ci terrà compagnia Virtus Francavilla-Catanzaro. Lo spettacolo dunque può proseguire! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I PRIMI VERDETTI

Sono arrivati i primi risultati della domenica di Serie C, quelli naturalmente relativi alle partite che erano cominciate alle ore 14.30. Protagonista assoluto il girone A, nel quale prosegue il duello al vertice della classifica tra Carrarese e Piacenza. I toscani hanno battuto per 2-1 la pistoiese, gli emiliani rispondono con il 3-1 inflitto all’Arzachena. Ancora una delusione per la Juventus U23, sconfitta per 1-3 in casa dal Pisa. Pareggi con cambi di risultati fino agli ultimi minuti invece in Arezzo Alessandria (1-1) e Novara Lucchese (2-2). Una partita a testa negli altri due gironi: nel B il posticipo Sambenedettese Sudtirol ha sorriso per 1-0 ai padroni di casa, mentre nel girone C abbiamo avuto il pareggio per 1-1 tra Cavese e Potenza. Da notare infine che Olbia-Siena (girone A) è stata sospesa dopo pochi minuti di gioco e poi definitivamente rinviata a causa del fortissimo vento che ha reso impossibile la regolare disputa della partita. Fra pochi minuti però si torna già in campo: alle ore 16.30 infatti comincerà Pro Patria-Gozzano nel girone A, ma sarà protagonista soprattutto il girone C che in questa seconda fascia di partite ci proporrà Bisceglie-Catania, Casertana-Monopoli, Matera-Rende e Vibonese-Siracusa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI SCENDE IN CAMPO

Sta per accendersi questa domenica dedicata alla 15^ giornata del terzo campionato italiano e siamo tutti in attesa di conoscere quali saranno i risultati di Serie C che arriveranno dai campi impegnati questo pomeriggio. Tra i match che avranno luogo solo tra pochi istanti diamo un occhio ora da vicino da quello atteso per il girone C tra Cavese e Potenza, una delle sfide più attese. I padroni di casa biancoblu infatti puntano a questo turno non solo per superare il digiuno di successi che dura ormai da parecchio tempo, ma pure per provare ad entra nella top ten della classifica del girone C. Non meno motivati però saranno i rossoblu: va però detto che il Potenza fermo a quota 20 punti e alla 8^ posizione, in caso di successo potrebbe davvero scalare le vette della classifica, pur non riuscendo chiaramente a raggiungere le vespe, sempre in testa e ben lontane. E’ tempo ora di dare la parola al campo si gioca!

LA LOTTA AL VERTICE

Come abbiamo visto prima esaminando i match della Serie C di cui attendiamo i risultati oggi, è certamente il girone A il protagonista in questa domenica, con diversi incontri di primo livello. Se poi gli scontri diretti sono interessanti, i risultati che potrebbero arrivare ancora di più, anche perché non sono certo poche le situazioni delicate nella classifica, pure ai piani più alti. Ecco infatti che alla vigilia della 15^ giornata troviamo in testa la Carrarese con 27 punti, ma ad appena una lunghezza di svantaggio ecco Piacenza, con pure Arezzo e Pro Vercelli alle costole, avendo finora ottenuto 25 punti. Un passo indietro tiriamo poi Pontedera con 20 punti oltre che Entella e Pisa fermi a quota 19: difficilmente questo club oggi potranno tentare l’assalto alla prima posizione ma di certo la lotta per la vetta è più accesa che mai.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI DOMENICA 9 DICEMBRE

La terza serie del calcio italiano torna in campo e lo fa anche in questa domenica 9 dicembre 2018 : oggi saranno però ben tre i gironi protagonisti e gli appassionati sono impazienti di concedere come i risultati di Serie C che arriveranno oggi modificheranno le rispettive classifiche. I tre punti messi in palio nella 15^ giornata di campionato risultano ben pesanti per molti club, che puntano a questa domenica per cercare il riscatto oppure per andare all’inseguimento della capolista. Prima però di dare la parola al campo e ancor prima di vedere quali sono i match attesi oggi va fatta una precisazione. Si apre infatti una settimana di fuoco per il campionato di serie C perchè già in settimana si vivrà un intenso turno infrasettimanale che di certo regalerà non poche emozioni a tutti gli appassionati.

IL GIRONE A

E’ certamente il girone A il protagonista assoluto di questa domenica: saranno infatti ben 9 i match attesi solo oggi, validi per la 15^ giornata di andata. In attesa di risultati di Serie C andiamo a vedere che cosa ci riserva il calendario: si comincerà infatti già alle ore 14.30 con 6 incontri e quindi Arezzo-Alessandria, Carrarese-Pistoiese, Juventus U23-Pisa, Novara-Lucchese, Olbia-Siena e Piacenza-Arzachena. Per le ore 16.30 poi avrà inizio solo la partita tra Pro Patria e Gozzano: alle ore 18.30 sarà la volta poi di Albissola-Entella e Pontedera-Pro Piacenza, a chiusura di questa intensa domenica.

IL GIRONE C

Visti gli anticipi del sabato, non ci sorprende che per questa domenica il programma delle partite per il girone C siano appena meno. Ecco quindi che tra i risultati di Serie C più attesi troviamo quello tra Cavese e Potenza, match che avrà inizio solo alle ore 14.30. Per le ore 16.30 si attende invece il fischio d’inizio di Bisceglie-Catania, Casertana-Monopoli, Matera-Rende e Vibonese-Siracusa. A chiudere il programma ecco poi le sfide Virtus Francavilla-Catanzaro delle ore 18.30 e il posticipo delle ore 20.30 tra Sicula leonzio e Reggina. Per il girone B ricordi inoltre che sarà solo uno il match messo in calendario: alle ore 14.30 avrà quindi inizio Sambenedettese-Sudtirol.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

FINALE Arezzo Alessandria 1-1

FINALE Carrarese Pistoiese 2-1

FINALE Juventus U23 Pisa 1-3

FINALE Novara Lucchese 2-2

Olbia Siena RINVIATA PER VENTO

FINALE Piacenza Arzachena 3-1

FINALE Pro Patria Gozzano 1-1

FINALE Albissola Entella 0-1

FINALE Pontedera Pro Piacenza 2-1

CLASSIFICA GIRONE A

Carrarese 30

Piacenza 29

Arezzo 26

Pro Vercelli 25

Pontedera 23

Entella, Pisa 22

Siena 18

Novara, Pro Patria 17

Cuneo, Gozzano 16

Olbia, Juventus U23, Alessandria 14

Pro Piacenza (-1), Albissola 12

Pistoiese, Arzachena 11

Lucchese (-11) 8

GIRONE B

FINALE Sambenedettese Sudtirol 1-0

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone 29

Ternana, Triestina (-1) 26

Vis Pesaro, Feralpisalò 25

Vicenza, Fermana 24

Ravenna 23

Imolese 22

Monza 20

Sudtirol 19

Rimini, Sambenedettese 18

Teramo 16

Giana Erminio, Fano 15

Gubbio 14

Renate 12

AlbinoLeffe 11

Virtus Verona 10

GIRONE C

FINALE Cavese Potenza 1-1

FINALE Bisceglie Catania 1-0

FINALE Casertana Monopoli 0-1

FINALE Matera Rende 3-1

FINALE Vibonese Siracusa 1-1

FINALE Virtus Francavilla Catanzaro 0-1

FINALE Sicula Leonzio Reggina 1-2

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia (-1) 35

Rende (-1), Catanzaro 27

Trapani (-1) 26

Catania 24

Vibonese 22

Casertana, Potenza, Monopoli (-2) 21

Sicula Leonzio 18

Reggina 17

Cavese 15

Bisceglie 14

Virtus Francavilla, Rieti, Siracusa (-1) 13

Matera (-8) 6

Paganese 4

Viterbese 2