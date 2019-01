Calciomercato Inter/ Ultime notizie: affondo per Tchouameni, ma l’idea Ramsey… (1 gennaio)

Il calciomercato Inter potrebbe essere rinverdito dall’arrivo di Beppe Marotta: al momento resta l’ex AD della Juventus il grande colpo della società nerazzurra, che spera con lui di replicare i grandi colpi che il dirigente ha garantito ai bianconeri. Bisogna però parlare anche di nomi concreti per rinforzare una rosa che ha bisogno di qualche ritocco per prendere definitivamente il volo: come scrive il Corriere dello Sport resta ad esempio viva l’idea del giovane Aurélien Tchouameni che potrebbe ricalcare l’operazione che la società nerazzurra aveva già portato avanti con Yann Karamoh. Anche lui gioca nel Bordeaux; per il suo cartellino la richiesta della squadra francese sarebbe di circa 5-6 milioni di euro. Una valutazione che può sembrare anche piuttosto alta, ma che in realtà è giusta perché il calciatore è oggetto di varie richieste. Vedremo dunque cosa succederà in sede di calciomercato Inter a gennaio, Tchouameni potrebbe davvero diventare un calciatore nerazzurro nel corso della sessione invernale ma bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire se sarà davvero così.

CALCIOMERCATO INTER: ANCHE I NERAZZURRI SU RAMSEY?

Parlando ancora del calciomercato Inter, dobbiamo fare anche qualche valutazione che riguarda il futuro di Aaron Ramsey: come abbiamo letto da più parti, sembra che il centrocampista gallese sia ormai legato alla Juventus ma la verità è che il calciatore dell’Arsenal è ancora sotto contratto con i Gunners e dal prossimo 1 febbraio sarà libero di firmare per la destinazione preferita. L’Inter, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe in corsa: Beppe Marotta infatti starebbe provando a replicare i colpi che aveva già messo a segno con la Juventus (soprattutto quello di Fernando Llorente) e blindare oggi il calciatore per poi averlo a giugno. Ramsey ha forse dato il meglio di sé nella sua lunga militanza con l’Arsenal, ma senza ombra di dubbio rimane un elemento interessante che può dare tanto a una squadra come l’Inter; si tratta sostanzialmente di una lunga corsa nella quale altre squadre potrebbero inserirsi, sarà allora molto interessante valutare in che modo andranno le cose e se i nerazzurri, con il calciomercato Inter, riusciranno a fare uno sgarbo alla Juventus.

