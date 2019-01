Calciomercato Juventus/ Ultime notizie: Isco e Marcelo in partenza, doppio affare con il Real? (1 gennaio)

Marcelo vuole i bianconeri: la notizia di calciomercato Juventus arriva direttamente dalla Spagna, l’autorevole Don Balon sancisce la volontà del terzino sinistro brasiliano di legarsi alla squadra bianconera dopo aver giocato 12 stagioni con le Merengues. Non è certo una novità: il nome di Marcelo è legato alla Juventus fin dalla scorsa estate, da quando cioè i campioni d’Italia hanno acquistato Cristiano Ronaldo. Compagno nel Real Madrid del portoghese per ben 9 anni, Marcelo ha iniziato a ventilare l’ipotesi di un trasferimento a Torino già nel corso del calciomercato estivo; adesso però il calciatore non si sentirebbe più in intoccabile nella squadra condotta da Santiago Solari, che sta lanciando anche diversi giovani della cantera. Dunque la mossa del calciomercato Juventus potrebbe riguardare Marcelo: difficile che l’affare possa farsi a gennaio anche perché i bianconeri dovrebbero prima piazzare uno tra Alex Sandro e Leonardo Spinazzola – che non ha ancora giocato con la sua nuova squadra – ma con l’avvicinarsi all’estate 2019 se ne tornerà sicuramente a parlare con insistenza.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ISCO IN PARTENZA

Non solo Marcelo per il calciomercato Juventus: un altro nome accostato ai bianconeri arriva sempre dal Real Madrid, e riguarda sempre una situazione che la squadra campione d’Italia aveva ventilato già nelle passate stagioni. Isco, stando a quanto riporta Tuttosport, sarebbe ai saluti con le merengues: messo all’angolo da Santiago Solari, non più intoccabile come ai tempi di uno Zinedine Zidane che aveva saputo rivalutarlo, il trequartista potrebbe già chiedere la cessione a Florentino Perez nel corso dell’estate. La Juventus, e in particolare Massimiliano Allegri, è sempre stata una grande estimatrice del giocatore spagnolo; la possibilità di tornare a giocare con Cristiano Ronaldo (la stessa situazione di Marcelo dunque) e il nuovo status raggiunto dai bianconeri potrebbe essere la molla giusta per arrivare al cartellino del calciatore. Da vincere la concorrenza di Bayern Monaco, Manchester City e Bayern soprattutto: tuttavia l’affare si potrebbe davvero fare tra qualche mese, bisognerà eventualmente valutare la situazione economica e la richiesta del Real Madrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA