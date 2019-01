Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: Almendra, si può chiudere a 15 milioni (1 gennaio)

Il calciomercato Napoli è in fermento: la società partenopea, seconda in classifica, sente concreta la possibilità di tornare a lottare per lo scudetto con la Juventus ma, prima di tutto, vuole capire quali colpi mettere a segno per rendere più competitiva la sua squadra. Come sappiamo da qualche giorno, sul taccuino di Cristiano Giuntoli è finito anche Augustin Almendra: un affare che si può chiudere a gennaio, sul quale il Napoli è ormai entrato in maniera decisa e diretta. L’edizione di Tuttosport parla di una differenza di circa 20 milioni tra domanda e offerta: il Boca Juniors chiede 20 milioni per il suo gioiello laddove invece il Napoli è fermo alla proposta di 10. Di solito la via di mezzo funziona, ed è questa l’ipotesi: secondo le indiscrezioni i due club potrebbero chiudere a 15 milioni di euro e dunque Almendra potrebbe presto diventare il nuovo rinforzo a disposizione di Carlo Ancelotti per la seconda parte della stagione. Spetterebbe poi al tecnico decidere dove farlo giocare: in patria si parla di lui come del nuovo Riquelme, ma al momento il trequartista non è un ruolo contemplato: Almendra potrebbe disimpegnarsi da seconda punta o esterno offensivo, per esempio come Fabian Ruiz o Zielinski.

CALCIOMERCATO NAPOLI: TRA KOUAME E PIATEK

Intanto il calciomercato Napoli contempla anche la strada che porta al Genoa: come sappiamo, sia Christian Kouame (soprattutto) che Krzisztof Piatek sono entrati nel mirino di Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis, profili considerati utili per rinforzare un attacco nel quale comunque Milik, Mertens e Insigne hanno segnato 25 gol in Serie A. tuttavia Enrico Preziosi ha lasciato intendere in maniera esplicita, parlando a Il Secolo XIX, che i due attaccanti sono destinati a rimanere al Genoa fino alla fine del campionato; soprattutto il presidente del Grifone ha ammesso di non aver ancora ricevuto offerte per i suoi gioielli. C’è però da pensare che il Napoli ci proverà: almeno uno dei due potrebbe finire alla corte dei partenopei già al termine della sessione invernale di calciomercato, anche perché lo stesso Preziosi aveva detto non troppo tempo fa che forse tre calciatori sarebbero partiti. In questo momento sarebbe difficile intuire in che modo Ancelotti potrebbe utilizzare uno dei due genoani in un attacco che può contare anche su Simone Verdi e Adam Ounas, ma l’ampio turnover praticato costantemente dall’allenatore ci fa capire che davvero la mossa potrebbe funzionare. Staremo a vedere nei prossimi giorni…

© RIPRODUZIONE RISERVATA