Calciomercato Roma/ Ultime notizie: Pastore resta, Dendoncker più di un’idea? (1 gennaio)

Analizzando il calciomercato Roma, che prepara i colpi di gennaio per rinforzare la squadra a disposizione di Eusebio Di Francesco, si parla con insistenza del possibile addio di Javier Pastore: il Flaco sarebbe entrato nelle mire di Siviglia e Barcellona e dunque per lui potrebbe essere pronto un futuro in Spagna. Non è un mistero che le squadre della Liga, in primis i blaugrana, lo abbiano tenuto d’occhio per anni; oggi si parla anche e soprattutto del Siviglia perché la squadra andalusa rischia di perdere Ever Banega che è nelle mire dell’Arsenal, e dunque ci sarebbe bisogno di sostituire l’ex Inter con un centrocampista di qualità. Tuttavia, nonostante la crescita esponenziale di Lorenzo Pellegrini e l’esplosione rapida di Nicolò Zaniolo, la Roma crede molto in Pastore che sa giocare anche come mezzala offensiva: dunque, come ha riportato anche Il Messaggero, l’argentino non è destinato a partire. Non in questa finestra di calciomercato, almeno; si valuterà eventualmente a giugno, per adesso il Flaco resta un giocatore importante per il progetto di Monchi e nella seconda parte di stagione lo vedremo ancora vestire la maglia giallorossa.

CALCIOMERCATO ROMA: OCCHI SU DENDONCKER

Il calciomercato Roma guarda però anche agli acquisti: in particolare si pensa ad un regista che possa far fronte ai problemi fisici di Daniele De Rossi, e che sappia impostare la manovra permettendo a Di Francesco di tornare a giocare con il 4-3-3. Si parla anche e soprattutto di Leander Dendoncker: giovane che gioca nell’Anderlecht, società nella quale è cresciuto e con la quale era già stato protagonista in Italia, vincendo da titolare fisso un Torneo di Viareggio. All’epoca Dendoncker era un playmaker basso piazzato davanti alla difesa; arrivato in prima squadra però si è trasformato anche in un difensore che può giocare a tre come a quattro, sfruttando la sua capacità di impostare la manovra e le letture tattiche. Nei giorni scorsi l’agente ha riferito di non avere ancora parlato con Monchi, e dunque il suo nome resta nella lista delle ipotesi insieme con quelli di Julian Weigl e Samassékou, altri papabili; tuttavia possiamo anche aspettarci sorprese perché il Direttore Sportivo giallorosso vuole fare grandi cose per il calciomercato Roma, e Dendoncker potrebbe essere l’ennesimo giovane, sia pure con una buona esperienza internazionale, da fare crescere alla corte di Di Francesco e fare grande la squadra della capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA