City Event 2019/ Slalom parallelo, streaming video e diretta Rai: orario, risultato live (Coppa del Mondo sci)

Il City Event 2019 di Oslo apre alle ore 16:30 di martedì 1 gennaio il calendario delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino per il 2019: siamo nella zona di atterraggio del trampolino di Holmenkollen, collina della capitale norvegese che solitamente viene utilizzata per le competizioni di salto con gli sci. Si tratta di un parallelo maschile e femminile, che prevede la partecipazione di 16 atleti per ogni gara; 12 sono quelli che ne hanno diritto per classifica secondo la World Cup Start List, a completare il quadro ci sono altri quattro sciatori (uno per nazione). Diciamo subito che l’Italia sarà rappresentata dalla sola Irene Curtoni, che è riuscita ad avere l’accesso alla lista di partenza anche per la rinuncia di alcune colleghe; nessun italiano, Manfred Moelgg ci sarebbe stato ma ha preferito rinunciare per preparare al meglio le prossime gare della stagione. La diretta del City Event 2019 sarà comunque uno spettacolo, garantito dalla presenza degli atleti più forti: saranno infatti presenti sia Mikaela Shiffrin che Marcel Hirscher.

CITY EVENT 2019, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL CITY EVENT, SLALOM PARALLELO

Il City Event 2019 sarà trasmesso in diretta tv, come di consueto, dalla televisione di stato sui canali Rai Sport e Rai Sport +, ma avrete anche la possibilità di seguirlo su Eurosport. Un doppio appuntamento dunque, e in assenza di un televisore potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video che viene garantito in entrambi i casi. Nel primo dovrete visitare senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it; nel secondo è disponibile l’abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. Ovviamente per assistere alle immagini in mobilità dovrete dotarvi di dispositivi come PC, tablet o smartphone.

CITY EVENT 2019: RISULTATI E PARTECIPANTI

Dunque al City Event 2019 prendono parte anche Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin, che sono i campioni in carica di Coppa del Mondo e stanno anche dominando la stagione in corso: austriaco e statunitense dovranno vedersela soprattutto con Henrik Kristoffersen e Petra Vlhova, i primi nomi sulla lista di quelli che potrebbero mettere loro i bastoni tra le ruote. Tuttavia ci sono altri partecipanti che possono ambire alla vittoria: in campo maschile dobbiamo per forza citare lo svizzero Daniel Yule, l’austriaco Michael Matt e lo svedese Andre Myhrer (e attenzione anche ad Alexis Pinturault) mentre nella gara femminile ci sono nomi tosti come quello di Frida Hansdotter (già vincitrice di una coppetta di specialità nello slalom), di Wendy Holdener e di Bernadette Schild. Ci aspettiamo una gara vivace: non sempre il City Event assegna la vittoria al grande favorito di giornata, l’anno scorso questo evento si era tenuto alla fine del mese di gennaio e lo avevano vinto Ramon Zenhausern e Nina Loeseth (la quale ha terminato in anticipo la sua stagione per la frattura della tibia), quindi grande attenzione a lei. La speranza dell’Italia è che ovviamente Irene Curtoni sia in grado di disputare una gara competitiva; ricordiamo che, come sempre succede con lo slalom parallelo, la formula prevede sfide dirette ad eliminazione sino ad arrivare alla finale che assegna la vittoria.



