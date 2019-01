Dakar 2019/ Streaming video e diretta tv: orario, percorso, vincitore (4^ tappa, Arequipa-Moquegua-Tacna)

Proprio oggi giovedi 10 gennaio si accenderà la prima prova Maratona della Dakar 2019: si tratta di una prova unica con un percorso diversificato per le cinque categorie di veicoli presenti al via di questa corsa rallystica, di certo la più famosa al mondo. Oggi quindi sxs, moto, quad, auto e camion non faranno lo stesso percorso: inoltre nei rispettivi tracciati riservati alla prova speciale i vari equipaggi non potranno chiedere assistenza al comitato organizzatore ma bisognerà arrangiarsi da soli, confidando nella proverbiale solidarietà che unisce gli avversari in tali condizioni. Insomma oggi ci attende una quarta tappa della Dakar 2019 davvero speciale tutta da vivere, dove le insidie come al solito saranno tantissime.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2019

In vista di questa 4^ tappa della Dakar 2019, andiamo a presentare la copertura mediatica che quest’anno sarà riservata a questo storico rally. Non avremo una diretta tv completa purtroppo della prova di oggi, ma per la gioia di tutti gli appassionati e dei semplici curiosi vi sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Perù. Ecco ad esempio la trasmissione Rally: Dakar visibile alle ore 23.00 sul canale Eurosport, che è disponibile sulla piattaforma satellitare di Sky. La diretta streaming video della Dakar 2019 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa quarta frazione.

LE INSIDIE DELLA 4^ TAPPA

Dopo le belle e entusiasmanti prove superate nella giornata di ieri, ecco che la quarta tappa della Dakar 2019 non sarà certo meno avvincente, benchè il tracciato sia oggi più complicato. Come abbiamo detto sono previsti dei percorsi diversificati: le moto e i quad infatti pur partendo con gli altri da Arequipa, vedono il loro traguardo a Moquenga, al termine di un tracciato lungo 511 km con una prova speciale di 352. Non meno impegnativo il percorso previsto per gli altri vicoli e quindi auto, camion e Sxs, visto che saranno 352 km di speciale e 664 km quelli complessivi da affrontare si andrà ovviamente da Arequipa fino al traguardo finale di Tacna. L’ambiente poi che si attraverserà oggi è oltremodo ostile: burroni, sole cocente, sabbia e spazi desertici infatti metteranno a dura prova tutti gli equipaggi ed è ben lecito espiare che sarà qui che di fatto si deciderà il vincitore della Dakar 2019.



