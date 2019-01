Dakar 2019/ Streaming video e diretta tv: orario, percorso, vincitore (5^ tappa, Moquengua-Tacna-Arequipa)

Siamo giunti nel momento clou della Dakar 2019: con oggi in venerdi 11 gennaio 2019 infatti si chiude la due giorni di “maratona” ovvero il tratto più difficile e complicato di tutta questa edizione peruviana della corsa rally più famosa al mondo. Anche oggi partenza di massa per la quinta tappa, come già abbiamo visto ieri e per le cinque categorie di veicoli iscritte alla gara (quad, sxs, auto, moto e camion) sono attesi diversi percorsi. Il traguardo però sarà unico alla città di Arequipa, già partenza della precedente frazione. Raggiungere la linea finale però non sarà affatto semplice: tra deserto e dune di sabbia sarà difficile anche solo mantenere il giusto orientamento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2019

In vista di questa 5^ tappa della Dakar 2019, andiamo a presentare la copertura mediatica che quest’anno sarà riservata a questo storico rally. Non avremo una diretta tv completa purtroppo della prova di oggi, ma per la gioia di tutti gli appassionati e dei semplici curiosi vi sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Perù. Ecco ad esempio la trasmissione Rally: Dakar visibile alle ore 23.00 sul canale Eurosport, che è disponibile sulla piattaforma satellitare di Sky. La diretta streaming video della Dakar 2019 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa pericolosa quinta frazione.

LE INSIDIE DELLA 5^ TAPPA DELLA DAKAR 2019.

Come annunciato prima, la 5^ tappa della Dakar 2019, sarà una frazione maratona: chilometraggi importanti verranno quindi affrontati in un territorio estremamente ostile tra altissime dune di sabbia e zone completamente aride. Come ieri poi gli equipaggi iscritti alla prova peruviana non avranno alcuna assistenza esterna: in caso di bisogno bisognerà rimboccarsi le maniche e sperare nell’aiuto proverbiale tra i concorrenti. La gara di oggi non sarà quindi facile e ne abbiamo avuto già la sensazione due giorni fa, dove pur uno dei favoriti al successo Barreda Bord ha dovuto alla fine dare forfait. Tornando al tracciato atteso per oggi ricordiamo che moto e quad oggi partiranno da Moquegua fino ad Arequipa, affrontando 776 km di tappa di cui 345 di speciale. Per auto, sxs e camion il tracciato andrà da Tacna ad Arequipa e saranno 714 i km totali, di cui 452 di prova speciale.



