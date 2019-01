Diretta Bayern Milano/ Streaming video e tv: Olimpia, incrocio delicato per i playoff (basket Eurolega)

Bayern Milano, che sarà diretta dagli arbitri Juan Carlos Garcia, Ioannis Foufis e Arturas Sukys, si gioca alle ore 20:30 di venerdì 11 gennaio presso l’Audi Dome: siamo nella diciottesima giornata di basket Eurolega 2018-2019. Terzo turno di ritorno fondamentale per l’Olimpia che, dopo aver perso in casa contro il Barcellona, ha conservato il suo settimo posto in classifica e dunque sarebbe ancora qualificata ai playoff, ma inizia a perdere terreno rispetto alle prime (i blaugrana hanno di fatto tre partite di vantaggio e sono sesti) e dunque devono difendersi dagli assalti delle squadre alle loro spalle. Tra queste proprio la compagine tedesca: il Bayern ha lo stesso record di Milano e nella partita di andata ha espugnato il Mediolanum Forum, il che significa che se dovesse vincere anche oggi metterebbe gli uomini di Simone Pianigiani in una situazione difficile, sorpassati anche dai tedeschi e con due gare da recuperare loro. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Bayern Milano, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BAYERN MILANO

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Bayern Milano, a meno che Eurosport 2 – canale riservato agli abbonati al satellite – non la trasmetta all’ultimo; in questo caso la diretta streaming video sarebbe garantita dalla piattaforma Eurosport Player (in abbonamento), ad ogni modo per avere informazioni utili su questa partita potrete rifarvi al sito ufficiale dell’Eurolega (www.euroleague.net) dove troverete il tabellino play-by-play e le statistiche delle due squadre e dei giocatori sul parquet dell’Audi Dome.

RISULTATI E PRECEDENTI

Presentando la diretta di Milano Bayern abbiamo detto che l’Olimpia arriva dalla sconfitta interna contro il Barcellona: una partita nella quale Mike James ha flirtato con la tripla doppia (20 punti, 7 rimbalzi e 8 assist) ma non è bastato per invertire la tendenza di una serata nella quale i blaugrana sono stati di fatto sempre in vantaggio, strappando in maniera determinante nel terzo periodo e, grazie al talento di Thomas Heurtel (21 punti e 6 assist) hanno controllato nel quarto conclusivo. Un ko pesante per Milano, che è tornata ad avere record negativo; avesse vinto, l’Olimpia avrebbe fatto un passo forse determinante verso i playoff e invece, non riuscendo a trovare continuità dopo il successo contro il Buducnost, deve nuovamente stringere i denti e provare a prendersi la vittoria esterna. Il Bayern è squadra ondivaga, capace di grandi strisce (tre vittorie consecutive sul finire del girone di andata) ma anche piuttosto incostante; i tedeschi arrivano da due sconfitte in serie, entrambe maturate in trasferta contro Efes e Panathinaikos. Particolarmente negativa per la classifica contro i greci, che sono riusciti a girare la differenza canestri e dunque al momento restano davanti nella corsa ai quarti di finale. Con una vittoria odierna però il Bayern riuscirebbe a staccare l’Olimpia blindando se non altro la settima o l’ottava posizione; ormai si gioca sul filo dell’equilibrio, da vedere dunque quello che succederà all’Audi Dome mentre noi ci mettiamo comodi in attesa della palla a due.



