Diretta Inter Atalanta Primavera/ Streaming video e tv: la Dea cerca la fuga in alto

Inter Atalanta Primavera, diretta dall’arbitro Matteo Mercenaro, è la partita di calcio in programma oggi venerdi 11 gennaio: fischio d’inizio fissato per le ore 14.30, nella 14^ giornata del Campionato giovanile. Ecco che dopo la lunga sosta il calcio giovanile torna protagonista e lo fa con un anticipo di gran lusso: la diretta Inter Atalanta primavera infatti ci porta in campo per un derby lombardo tutto riservato ai gradini più alti della classifica. Da un parte ecco la Dea in vetta alla graduatoria: neppure il pareggio rimediato contro il Torino ha fermato la squadra bergamasca che ora veleggia a quota 32 punti. E’ invece a caccia di riscatto l’Inter primavera: il club milanese hai è fermato dopo il 4-0 subito contro il Torino e a quindi bisogno di dare un nuovo passo a questa stagione 2019 appena all’inizio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Inter Atalanta Primavera sarà visibile oggi in diretta tv su Sportitalia, naturalmente alle ore 14.30: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA PRIMAVERA

In vista della diretta Inter Atalanta Primavera, il tecnico Madonna dovrebbe sempre puntare sul 4-3-3 come modulo di partenza per le probabili formazioni. Ecco quindi che in attacco per la squadra nerazzurra non mancherà Adorante, in gol contro il Chievo, nell’ultimo successo conseguito dal club di Milano: con il giovane bomber vi sarà spazio per Salcedo e Persyn ai lati. Poche le novità anche in mediana: qua vedremo Gavioli e Schirò mentre toccherà a Pompetti giocare in cabina di regia. Per la difesa Madonna poi dovrebbe consegnare le maglie da titolari a Rizzo e Nolan: toccherà quindi al duo Burgio-Zappa agire i lati, mentre come solito Dekic si farà trovare tra i pali.

Per quanto riguarda la probabile formazione della Dea, per Brambilla vale la massima “squadra che vince non si cambia”: non ci attendono quindi novità nel 4-3-3 nerazzurro dopo la lunga sosta di campionato. Sarà sempre Carnesecchi a occupare lo spazio tra i pali e di fronte a sè vedrà il duo centrale composto da Guth e Bettella: ecco poi Girgi e Zorte ai lati del reparto. Per la mediana toccherà sempre a Colpani a fare da regista: al suo fianco poi ecco in campo dal primo minuto Gyabua e Da Riva. In attacco infine lo stesso Brambilla punterà su Piccoli prima punta: Cambiaghi e Traorè agiranno sull’esterno.



