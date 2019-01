Probabili formazioni/ Bologna Juventus: orario e diretta tv. seconde linee per Allegri (Coppa Italia)

Si giocherà solo domani 12 gennaio 2019 la partita tra Bologna e Juventus, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e l’attesa è già grande al Dall’Ara: ricordiamo che il fischio d’inizio è già stato programmato per le ore 20.45 per questo big match che vedrà in campo i Campioni uscenti. In vista della prossima finale di Supercoppa Italiana (che verrà disputata il 16 gennaio a Gedda nonostante le tante polemiche dei giorni scorsi) Allegri ovviamente punta a mettere in sicurezza il passaggio del turno in questa edizione 2019 per la Coppa italia: obbiettivo possibile per il tecnico bianconero che pure per le probabili formazioni di Bologna Juventus ipotizza un forte turnover. In casa del club piemontese infatti non sono pochi i giocatori che hanno approfittato della pausa per riposare e riprendersi da acciacchi e infortuni: il match di domani contro i felsinei quindi sarà un’ottima occasione per ritrovare condizione e ritmo per molti. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Bologna Juventus.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Prima di controllare le probabili formazioni di Bologna Juventus, segnaliamo a tutti gli appassionati che la partita di Coppa italia valida per gli ottavi di finale sarà visibile in diretta tv alle ore 20.45 su Rai 1: diretta streaming video garantita tramite il portale raiplay.it

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

LE MOSSE DI INZAGHI

In vista del match contro la Juventus, di primaria importanza vista sia la posta in palio che il tipo di avversario presente domani al Dall’Ara, capiamo bene che lo stesso Inzaghi non potrà optare per un ampio turnover nella sua probabile formazione, inserendo invece uomini in condizione. Ad eccezione ovviamente di Poli: il centrocampista infatti sarà squalificato per questo turno di Coppa, dopo le espressioni ingiuriose occorse e punite durante la partita contro il Crotone nel turno precedente. Ecco quindi che senza il numero 16, in mediana domani per i rossoblu vedremo Dzemaili, Pulgar e Svanberg al centro, con invece il duo Mbaye-Mattiello ad agire sulle fasce più esterne del reparto. Pochi i dubbi in attacco come in difesa: in avanti vedremo titolari ancora Santander in coppia con Palacio per le due punte, mentre di fronte alla porta non dovrebbero mancare Gonzalez, Danilo e Helander, con Da Costa al posto di Skorupski tra i pali.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sarà invece importante e ampio turnover per lo schieramento di Allegri in vista del match contro i rossoblu di domani: il tecnico bianconero però non dovrebbe rinunciare al solito 4-3-3 dal punto di vista tattico. Ecco quindi che tra i pali appare scontata la presenza di Perin: di fronte potranno trovare spazio Rugani e Benatia (benché siano argomenti caldi di mercato), con le fasce esterne della difesa controllate da De Sciglio e Spinzzola (questo finalmente in campo dopo l’infortunio). In avanti vediamo che sia Emre Can che Khedira hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe: possibile che Allegri li inserisca entrambi, magari con Matuidi per fornire maggiore compattezza e ordine al reparto. Grandi stravolgimenti sono attesi poi anche in attacco: ecco Kean prima punta con Douglas Costa e Bernardeschi al servizio sulle fasce esterne.

IL TABELLINO

BOLOGNA (3-5-2): 1 Da Costa; 3 Gonzalez, 23 Danilo, 18 Helander; 14 Mattiello, 31 Dzemaili, 5 Pulgar, 32 Svanberg, 15 Mbaye; 9 Santander, 24 Palacio All. Inzaghi

JUVENTUS (4-3-3): 22 Perin; 2 De Sciglio, 24 Rugani, 4 Benatia, 37 Spinazzola; 23 Can, 14 Matuidi, 6 Khedira; 33 Bernardeschi, 18 Kean, 11 Douglas Costa. All. Allegri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA