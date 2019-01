Probabili formazioni/ Sampdoria Milan: diretta tv e orario, Conti in campo a titolare? (Coppa Italia)

E’ attesa solo per domani 12 gennaio alle ore 18.00 la partita tra Sampdoria e Milan, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e primo impegno dei due club del primo campionato italiano dopo la sosta. Visto pure i grandi movimenti di mercato come pure le voci che si rincorrono in queste ore, siamo tutti impazienti di conoscere quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Sampdoria-Milan. Non va poi dimenticato che proprio la partita di domani si annuncia come un appuntamento importantissimo proprio per i tifosi rossoneri: vi sono infatti buon chance di vedere in campo volti nuovo come quello di Luis Paquetà e giocatori già noti (ma che si sono fatti vedere pochissimo) come Andrea Conti, che pare finalmente pronto a tornare dopo l’ennesimo infortunio. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Sampdoria Milan.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Prima di controllare le scelte di Giampaolo come di Gattuso per le probabili formazioni di Sampdoria-Milan, va ricordato a tutti gli appassionati come sarà possibile assistere al match di domani sera. L’appuntamento per tutti in diretta tv con questa sfida di Coppa Italia sarà alle ore 18.00 al canale Rai due, numero due del digitale terrestre: diretta streaming video garantita tramite il portale raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Per il match di Coppa Italia contro il Milan, domani al Marassi Giampaolo potrebbe anche non mettere in campo grandi novità per quanto riguarda lo schieramento ligure. Ecco quindi che conservando il solito 4-3-1-1 appare ben difficile per l’allenatore blucerchiato rinunciare a un Quagliarella in grande stato di grazia: con lui potremmo quindi vedere come punta anche Caprari (come già fatto contro la Juventus prima della sosta), con Saponara sulla tre quarti (e grande ex del match). Anche in mediana non ci attendiamo grandi sorprese: i giocatori si sono riposati nella sosta e la posta in gioco rimane ben alta. Vedremo quindi titolari dal primo minuto Ekdal al centro e con Prat e Linetty ai lati dello schieramento. Per la difesa invece, posta di fronte a Rafael (che si darà il cambio con Audero), non dovrebbero mancare domani da primo minuto Sala, Colley, Tonelli e Murru.

LE SCELTE DI GATTUSO

Considerando anche la vicinanza con la Supercoppa Italiana, che si giocherà solo il prossimo 16 gennaio contro la Juventus, vediamo bene che Gattuso dovrà fare attenzione nello studiare le sue mosse in vista del match di domani: non dimentichiamo inoltre che proprio in questi giorni si sta svuotando l’infermeria di Milanello, ma non tutti sono pronti a scendere in campo. Conti però pare ben pronto a rimettersi in gioco al servizio di Gattuso dopo in lungo recupero. Il giovane terzino sarà quindi in campo nella difesa a 4 posta di fronte a Reina: con lui non dovrebbero mancare Romagnoli, Musacchio e pure Laxalt (in ottica di un piccolo turnover con Ricardo Rodriguez). Mantenendo poi il 4-3-3 come modulo di partenza il tecnico calabrese potrebbe mescolare le carte e inserire dal primo minuto Bakayoko al centro, in compagnia di Kessie e Jose Mauri. La certezza in attacco per Gattuso è Suso, che sarà squalificato per la Supercoppa Italiana. E’ poi possibile l’inserimento di Castillejo ai lati, con il ballottaggio aperto tra Higuain e Cutrone per la prima punta: difficile vedere in campo com titolare Paquetà, presentato ufficialmente solo pochi giorni fa.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): 33 Rafael; 7 Sala, 15 Colley, 26 Tonelli, 29 Murru; 10 Praet, 6 Ekdal, 16 Linetty; 5 Saponara; 27 Quagliarella, 17 Caprari All. Giampaolo

MILAN (4-3-3): 25 Reina; 12 Conti, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 93 Laxalt; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 4 Mauri; 7 Castillejo, 9 Higuain, 8 Suso. All. Gattuso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA