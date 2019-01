Wanda Nara la procuratrice più desiderata/ Tutti pazzi per la moglie di Icardi: anche un attaccante della Roma

Tutti pazzi per Wanda Nara. Al di là dei milioni di ammiratori della procace bionda argentina, sparsi in tutto il mondo, sono in molti coloro che stanno guardando alla moglie di Mauro Icardi per il suo ruolo di procuratrice. A darne notizia stamane è il quotidiano Tuttosport, secondo cui la showgirl sudamericana, che nel suo lavoro è affiancata da Ulissio Savini ed Elio Letterio Pino, è considerata una sorta di Mino Raiola al femminile vista la capacità di trattare il futuro del marito con la società di corso Vittorio Emanuele. Qualità che appunto avrebbero attirato l’attenzione di potenziali nuovi clienti, a cominciare da un portiere argentino già nel giro della nazionale albiceleste, passando per un attaccante oggi di proprietà della Roma (forse Diego Perotti?), una serie di calciatori già facenti parte della Seleccion, altri giocatori che militano in Argentina, e infine anche un dipendente dell’Inter, nazionale italiano (Candreva, Politano o Gagliardini).

WANDA NARA LA PROCURATRICE PIU’ DESIDERATA

Gli interessati si sarebbero fatti avanti direttamente o attraverso i contatti con le proprie moglie e compagni, ma a tutte, come sottolinea il quotidiano sportivo torinese, la bella Wanda avrebbe risposto picche, già impegnata a curare cinque figli, nonché alla gestione ovviamente di Mauro e alla propria carriera nel mondo dello show-business, che quest’anno ha visto la novità Tiki Taka. La cosa certa è che la bionda sudamericana è un po’ il personaggio del momento nel mondo del calcio, visto che in questi giorni non si fa che parlare d’altro negli ambienti del calciomercato, soprattutto a seguito delle sue dichiarazioni taglienti sul futuro del capitano dell’Inter: «Il rinnovo di Icardi con l’Inter, a oggi, è lontanissimo – le sue recenti parole ad As – ci sono club molto importanti interessati all’acquisto di Mauro, le due principali spagnole, con cui abbiamo ottimi rapporti, una inglese e una francese. E siamo lontani dall’arrivare ad un accordo con il club visto che non è ancora arrivata una proposta soddisfacente da parte dell’Inter». E ovviamente Mauro sottoscrive al 100% ogni parola della fidata compagna di vita.

