Cori razzisti e antisemiti durante Lazio-Novara/ Ultrà biancocelesti cantano anche contro carabinieri

Cori razzisti e antisemiti dalla curva della Lazio durante la partita di Coppa Italia contro il Novara. Sono stati uditi distintamente anche perché nel semideserto degli spalti è stato evidente l’eco. Alla mezzora di gioco si sono levati cori come “giallorosso ebreo” e “questa Roma qua sembra l’Africa” dal settore più caldo della tifoseria della Lazio. Ma si sono levati cori anche contro i carabinieri, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera. L’episodio coinvolge solo una minima parte della tifoseria biancoceleste, ma riaccende le polemiche sul delicato tema. I cori all’Olimpico arrivano al culmine di una settimana calda sul fronte delle tifoserie e per quanto riguarda il razzismo. Martedì notte si sono verificati scontri tra ultras Lazio e forze dell’ordine a Piazza della Libertà, in occasione della festa per il compleanno del club. Nelle stesse ore sono stati diffusi volantini antisemiti contro Lazio e Napoli, firmati da un sedicente gruppo di romanisti.

CORI RAZZISTI E ANTISEMITI, L’APPELLO (VANO) DI ACERBI

Proprio contro il razzismo si era esposto il difensore della Lazio, Francesco Acerbi. Il problema è tornato d’attualità in occasione della partita di San Siro Inter-Napoli che si è disputata prima della sosta di campionato. «Non va assolutamente bene che ci siano cori razzisti negli stadi, è fastidioso veramente, però ci saranno sempre quei 100 ignoranti che faranno buuh ed è difficile anche fermarli quindi non si possono fermare tutte le partite ogni volta che si sentono». È evidente il fatto che sia dunque caduto nel vuoto l’appello del calciatore biancoceleste. «Bisogna fare qualcosa di diverso, di drastico, ma dispiace sempre, è successo ancora ed è capitato a Koulibaly anche secondo me perché è talmente forte che lo avranno voluto intimorire», aggiunse Acerbi a margine della visita presso il “Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode”, a cui ha partecipato insieme al compagno di squadra Murgia e al presidente della Lazio Claudio Lotito.

