Diretta Bologna Juventus/ Streaming video Rai: quote, bianconeri nettamente favoriti (Coppa Italia)

Bologna Juventus verrà diretta dal signor La Penna; si gioca alle ore 20:45 di sabato 12 gennaio ed è valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018-2019. La grande novità di questa stagione deriva dal fatto che il fattore campo non è più determinato dalla testa di serie più alta, bensì dal sorteggio: dunque il Bologna è stato fortunato avendo la possibilità di disputare questa partita al Dall’Ara, avendo qualche chance in più di volare ai quarti di finale (nel turno precedente ha eliminato il Crotone con un netto 3-0). La Juventus è la squadra che ha vinto le ultime quattro edizioni della Coppa Italia, e si presenta alla prima partita del suo 2019 da capolista della Serie A; ricordiamo che si tratta di una gara secca, e dunque con la possibilità di andare ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. I bianconeri, che hanno vinto anche la sfida di campionato, sono ovviamente i grandi favoriti per il passaggio del turno; sperano di arrivare al quinto trofeo consecutivo anche se poi per questa gara dovrebbero dare spazio a chi ha giocato meno nella prima parte della stagione. Non vediamo dunque l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Bologna Juventus, di cui ora andremo a leggere quelle che sono le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Juventus sarà trasmessa dalla televisione di stato, come previsto per tutte le partite di Coppa Italia: l’appuntamento nello specifico è su Rai Uno, con la possibilità di seguire gli ottavi di finale anche sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone senza costi aggiuntivi.

BOLOGNA JUVENTUS, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

Nell’analizzare le probabili formazioni di Bologna Juventus, dobbiamo appunto dire che entrambi gli allenatori dovrebbero concedere spazio al turnover: Filippo Inzaghi perde Andrea Poli per squalifica e in porta dovrebbe destinare Angelo Da Costa, con una difesa nella quale dovrebbero trovare spazio Giancarlo Gonzalez e De Maio insieme a uno tra Danilo, Helander e Calabresi. Sulle fasce i favoriti restano Ibrahima Mbaye e Dijks; come interno Orsolini può trovare posto al fianco del playmaker Nagy, dall’altra parte Dzemaili si candida ma deve vincere la concorrenza del nuovo arrivato Soriano. Anche Nicola Sansone potrebbe essere titolare: eventualmente Inzaghi lo può schierare come seconda punta a fare da partner di Santander, o Falcinelli a seconda di chi avrà la maglia. Nella Juventus Perin sarà il portiere, con una difesa nella quale Rugani e Benatia possono giocare da centrali; a destra avremo De Sciglio, dall’altra parte possibile chance per Spinazzola che sarebbe così all’esordio in bianconero. Centrocampo nel quale devono ritrovare condizione Khedira ed Emre Can; possibile che siano entrambi titolari, magari con Bentancur da regista. Nel tridente offensivo potrebbe riposare Cristiano Ronaldo, dunque Bernardeschi e Douglas Costa sono precettati per agire sugli esterni con Kean che si gioca la maglia da centravanti con Dybala e Mandzukic; le soluzioni sono molteplici, vedremo quello che succederà.

