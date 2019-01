Diretta Brescia Venezia/ Streaming video e tv: la Leonessa vuole uscire dalla crisi (basket Serie A1)

Brescia Venezia si gioca alle ore 20:00 di sabato 12 gennaio, e rappresenta l’anticipo della quindicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. La Germani, reduce dalla sconfitta di Bologna e in crisi di risultati, ha bisogno di una vittoria che la allontani dalla zona retrocessione; ormai arrivare alla Final Eight di Coppa Italia è impossibile, e dunque da qui al termine della stagione bisognerà incamerare punti per arrivare alla salvezza, stringendo i denti e provando a fare fronte comune. La Reyer ovviamente naviga in acque decisamente differenti: con una vittoria blinderebbe il secondo posto nella griglia della Coppa, al momento giocherebbe i quarti di finale contro Brindisi e, guardando maggiormente nel lungo periodo, vuole provare a rimanere vicina a Milano per sfruttare eventuali cali della capolista. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Brescia Venezia, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Brescia Venezia, che non è una delle partite trasmesse per questo turno di campionato; per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento classico è comunque con Eurosport Player, il portale che offre ai suoi abbonati la possibilità di seguire qualunque gara del torneo di Serie A1 in diretta streaming video, avendo dunque a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Brescia Venezia è una partita che, per quello che abbiamo detto in precedenza, è molto più pressante per la Leonessa: la squadra di Andrea Diana, nonostante la “spinta” di patron e presidente, è caduta ancora ed è così arrivata alla terza sconfitta consecutiva, dopo le due vittorie su Cantù e Cremona che sembravano aver dato la svolta. Invece le cose non sono cambiate: il coach rimane al suo posto ma a questo punto è lecito chiedersi quanto riuscirà a resistere in panchina, a pagare nel frattempo è stato Eric Mika con il quale è arrivata la risoluzione del contratto. Contro la Reyer ci sarà bisogno della versione migliore della Germani, che potrebbe aver solo bisogno di un successo di prestigio per uscire dai guai; tuttavia Venezia è un avversario tostissimo, capace di ripartire dopo qualche passaggio a vuoto (due sconfitte consecutive) grazie alla vittoria contro Cremona nell’ultimo turno. L’obiettivo per Walter De Raffaele è quello di confermare se non altro il secondo posto in classifica: in questo modo Milano sarebbe evitata sino alla finale e, per di più, quarti e semifinali sarebbero giocati con il fattore campo dalla propria. Sono comunque discorsi a lungo termine; per il momento la Reyer spera di continuare su questo andamento, e a Firenze vorrà certamente vendicare l’eliminazione bruciante avvenuta al primo turno dello scorso anno.



