Diretta Cantù Sassari/ Streaming video e tv: la Dinamo cerca il pass per la Final Eight (basket Serie A1)

Cantù Sassari, partita valida per la quindicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019, si gioca alle ore 20:30 di sabato 12 gennaio: al PalaBancoDesio si affrontano due squadre che sono in un buon momento e che dunque possono dare vita a una bella sfida. La Red October non può comunque qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia, ma la vittoria esterna di Torino ha fatto seguito al +21 su Pistoia e, con due vittorie consecutive, i brianzoli sperano ora di reinserirsi di forza nella corsa per i playoff; il Banco di Sardegna ha frenato Trieste tornando al 50% di successi (7-7), con un’affermazione odierna arriverebbe anche il pass per Firenze e di conseguenza un primo obiettivo stagionale sarebbe archiviato, nell’attesa di tornare a disputare la post season. Dunque sono tanti i temi di interesse che si legano alla diretta di Cantù Sassari; mancano solo poche ore alla palla a due della partita, ora dunque andiamo a studiare i temi principali di questa sfida che attendiamo con trepidazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Cantù Sassari, che non è una delle partite trasmesse per questo turno di campionato; per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento classico è comunque con Eurosport Player, il portale che offre ai suoi abbonati la possibilità di seguire qualunque gara del torneo di Serie A1 in diretta streaming video, avendo dunque a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Abbiamo presentato la diretta di Cantù Sassari parlando di due squadre in forma: l’Acqua San Bernardo (lo sponsor è ufficiale dall’inizio di dicembre) ha saputo rialzare la testa dopo un periodo nero culminato con la sconfitta nel derby di Varese. Da lì i brianzoli hanno superato Pistoia e Torino, riprendendo la marcia: restano certamente concrete le difficoltà societarie come anche il fatto che la classifica non sia brillantissima, ma in un campionato nel quale – a parte le prime due-tre forze – il livello è più o meno equilibrato ci sarà ancora tempo e modo per inserirsi nella corsa alle prime otto posizioni, anche se Cantù dovrà per il momento rinunciare a giocare la Coppa Italia. Il discorso fatto per la Red October vale ovviamente per la Dinamo: gli isolani infatti arrivano da tre vittorie, in tutti questi casi hanno oltrepassato quota 90 punti e nelle due partite interne sono anche andati oltre i 100, con il picco dei 114 segnati contro Pesaro. Che il Banco di Sardegna abbia un attacco prolifico è certificato da altre due sfide in tripla cifra (Pistoia e Milano), ma in quel caso erano arrivate sconfitte; adesso invece Vincenzo Esposito sembra aver trovato la giusta chiave da girare in difesa e, nonostante le sfide di Sassari restino comunque ad alto punteggio, l’attacco è in grado di vincere e portare la squadra verso le prime posizioni della classifica. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore al PalaBancoDesio, quando le due formazioni faranno il loro ingresso sul parquet.



