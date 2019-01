Diretta Formula E/ GP Marocco 2019 Marrakech streaming video e tv: classifica, vincitore e podio

Torna protagonista la Formula E, in diretta oggi sabato 12 gennaio 2019 con il Gp Marocco 2019 a Marrakech, secondo atto nel calendario del Mondiale 2018-2019 per la categoria delle monoposto elettriche. Appuntamento dunque con l’ePrix di Marrakech, una delle più celebri città del Marocco che per la terza volta ospita una gara di Formula E, categoria che fa dunque tappa anche in Africa – e questa è sempre una notizia interessante per gli sport motoristici. La Formula E comunque è abituata a sorprendere, come ha fatto il mese scorso con la prima gara in Arabia Saudita. Adesso dunque l’appuntamento è di nuovo nel mondo arabo, per la precisione sul Circuit International Automobile Moulay El Hassan, tracciato che si compone di 12 curve e in totale misura 2,99 km. La partenza della gara avrà luogo alle ore 16.00 e si snoderà su un circuito che toccherà sia il moderno quartiere degli alberghi sia alcuni dei punti più caratteristici della storica città di Marrakech, per un evento quindi da non perdere per i sempre più numerosi appassionati della Formula E, che si candida ad essere la categoria del futuro.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP MAROCCO 2018 MARRAKECH DI FORMULA E

L’ePrix di Marrakech sarà dunque un nuovo appuntamento con la Formula E: tutti gli appassionati del Mondiale per le monoposto elettriche potranno seguire l’ePrix della Formula E, che sarà disponibile in chiaro su Italia 1 ed inoltre su Eurosport, che per questa stagione detengono i diritti per l’Italia per il Mondiale di Formula E. L’appuntamento sarà dunque con la Formula E in diretta tv alle ore 16.00 (non ci sono problemi di fuso orario con il Marocco) su Italia 1 per tutti oppure Eurosport 1, canale che è disponibile al numero 210 della piattaforma satellitare Sky. In alternativa, segnaliamo anche la diretta streaming video, disponibile agli abbonati tramite Sky Go oppure il servizio di Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E: LE INFORMAZIONI UTILI

Dopo il debutto di un mese fa in Arabia Saudita, può essere importante ricordare ancora una volta le tante novità della nuova stagione della Formula E, che vede Jean-Eric Vergne campione in carica. Dal punto di vista tecnico la principale innovazione della stagione in corso è l’esordio della nuova vettura, la Spark SRT 05e (o gen2), che segna di fatto una enorme evoluzione tecnica per la Formula E. La nuova monoposto consentirà di eliminare il cambio vettura a metà gara dal momento che l’energia complessiva fornita dal pacco batterie è salita da 28 a 54 kWh e poi altre novità caratterizzano la stagione della Formula E. I team in gara sono ora 11 grazie all’ingresso del team HWA, mentre la BMW è entrata nelle vesti di costruttore del team Andretti. La stagione vedrà poi il ritorno dell’EPrix di Monaco dopo una stagione di assenza, l’introduzione dell’EPrix di Sanya in Cina e dell’Eprix di Berna al posto di quello disputato a Zurigo nella stagione precedente, mentre a metà aprile è confermato l’appuntamento a Roma, una delle cinque tappe europee. La novità forse più nota al grande pubblico è però l’arrivo in Formula E di Felipe Massa: il pilota brasiliano ex Ferrari corre per il team Venturi Grand Prix insieme all’italo-svizzero Edoardo Mortara. La prima gara però non è stata fortunata per il brasiliano, che con il resto del gruppo deve inseguire in classifica il portoghese Antonio Felix Da Costa, vincitore in Arabia. Che cosa succederà a Marrakech?



© RIPRODUZIONE RISERVATA