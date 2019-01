Diretta Juventus Roma Primavera/ Streaming video e tv: incrocio di lusso in chiave playoff

Juventus Roma Primavera sarà diretta dal signor Giacomo Camplone, e si gioca alle ore 13:00 di sabato 12 gennaio: sfida di lusso per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1 2018-2019, penultimo turno di un girone di andata che al momento sorride maggiormente ai bianconeri, ma unicamente per questione di dettagli. La Juventus infatti occupa la quarta posizione in classifica, con 24 punti; una lunghezza da recuperare per la Roma, e dunque per i giovani giallorossi si apre anche l’ipotesi di un eventuale sorpasso in classifica. In termini generali comunque queste due squadre lottano per avere un posto nella fase finale del campionato; possono prenderlo in maniera diretta – ma in questo caso dovrebbero chiudere nei primi due posti – oppure attraverso i playoff, che giocherebbero se la stagione regolare finisse oggi. Va ricordato che il torneo è fermo da prima di Natale: la Juventus ha incassato un’inaspettata sconfitta sul campo del Genoa e si è dunque arrestata nella sua rimonta, mentre la Roma ha demolito la Sampdoria con un netto 4-1 e si è rilanciata. Ora vedremo quelle che sono le probabili formazioni in campo sabato; alla diretta di Juventus Roma Primavera (uniche due squadre qualificate ai playoff di Youth League) mancano ormai poche ore e non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Roma Primavera è prevista su Sportitalia: il canale 60 del vostro televisore vi terrà come sempre compagnia con questa partita di campionato, che potrete seguire anche tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi, grazie al servizio di diretta streaming video che viene garantito dalla stessa emittente attraverso il suo sito internet, all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA PRIMAVERA

Ecco dunque, in Juventus Roma Primavera, i giovani bianconeri disposti con quello che dovrebbe essere un 4-3-3: davanti al portiere Loria agiranno Capellini e Gozzi Iweru come centrali, mentre sugli esterni andranno Bandeira da Fonseca e Anzolin. A centrocampo dovrebbe essere tutto confermato con la regia di Morrone, mentre le due mezzali saranno Nicolussi Caviglia e Portanova che hanno entrambi un atteggiamento particolarmente offensivo. Nel tridente offensivo Francesco Baldini dovrebbe rilanciare Petrelli (7 gol in campionato), che prima di Natale era stato convocato dall’Under 23 e che prenderà il posto di Markovic; i laterali dovrebbero essere ancora una volta un Fagioli in forte crescita e Pablo Moreno. Alberto De Rossi dovrebbe confermare la Roma Primavera che ha battuto la Sampdoria: dunque, Trasciani e Cargnelutti a protezione di Stefano Greco, con Parodi e Semeraro terzini. A centrocampo c’è il trio formato da Jean Freddi Greco, Chierico e Salvatore Pezzella ma con Masangu che spera di giocarsi una possibilità dal primo minuto; Riccardi e Cangiano dovrebbero inizialmente partire come esterni di centrocampo in una sorta di 4-5-1, ma in fase di possesso palla la squadra giallorossa prenderà a tutti gli effetti le sembianze di un 4-3-3 con tridente offensivo, la prima punta sarà chiaramente Zan Celar che in 10 partite di campionato ha segnato la bellezza di 16 gol.



