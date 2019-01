Diretta Lazio Novara/ Streaming video Rai: piemontesi per l’impresa all’Olimpico (ottavi Coppa Italia)

Lazio Novara, diretta dall’arbitro Eugenio Abbattista, si gioca oggi pomeriggio sabato 12 gennaio 2019 alle ore 15.00 per gli ottavi di finale della Coppa Italia, che vedrà la Lazio fare il proprio debutto nella competizione essendo una delle otto teste di serie che entrano in scena appunto agli ottavi. Il Novara invece arriva allo stadio Olimpico della capitale come orgogliosa rappresentante del campionato di Serie C che ha già dovuto superare tre turni per arrivare fin qui e ora si gode la ribalta di lusso per questa partita. Il pronostico è naturalmente tutto dalla parte della Lazio, il Novara invece cercherà un’impresa che certamente verrebbe ricordata molto a lungo. Doveroso fare anche un accenno al regolamento di Coppa Italia: si tratta di una sfida in gara secca, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente poi con i calci di rigore per stabilire chi si qualificherà per i quarti, dove la squadra vincente affronterà chi avrà la meglio tra Inter e Benevento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Novara in diretta tv sarà disponibile in chiaro per tutti sui canali Rai, che garantiscono la massima partita alla Coppa Italia. Nello specifico, per la partita di oggi all’Olimpico l’appuntamento sarà su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. In alternativa sarà possibile pure utilizzare la diretta streaming video gratuita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NOVARA

Parlando delle probabili formazioni di Lazio Novara, dobbiamo doverosamente tenere conto che la situazione è molto particolare: partita tra una squadra di Serie A e un’altra di Serie C, che arriva per entrambe le formazioni dopo una sosta di due settimane e nel bel mezzo di una sessione di calciomercato. Logico immaginare che Simone Inzaghi possa fare ricorso a un ampio turnover, mentre William Viali dovrebbe schierare la migliore formazione possibile, sia per premiare i suoi giocatori sia per cercare di fare bella figura e magari addirittura fare l’impresa. In casa Lazio largo dunque agli uomini che già nei mesi scorsi erano spesso i protagonisti di Europa League, da Proto in porta fino a Caicedo in attacco, anche se naturalmente Simone Inzaghi dovrà stare attento a non esagerare: la ripresa dell’attività spesso porta sorprese, schierare troppi giocatori non abituati a giocare insieme potrebbe costituire una grossa incognita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Lazio Novara, che naturalmente sulla carta sembra a senso unico in favore dei biancocelesti. Le quote Snai non possono che confermare questa indicazione: il segno 1 infatti pagherebbe appena 1,21 volte la posta in palio, mentre la quota per il segno X è pari a 7,00 e il segno 2 varrebbe la bellezza di 12,00 volte la posta in palio per chi avesse il coraggio di puntare su un colpaccio esterno del Novara.



