Diretta/ Seppi De Minaur risultato live, streaming video e tv: in campo, 1^ set (finale Atp Sydney 2019)

Seppi De Minaur è in diretta da Sydney: il veterano tennista azzurro ha infatti cominciato benissimo la nuova stagione del grande tennis qualificandosi per la finale del torneo Atp Sydney 250, antipasto perfetto per gli Australian Open che ci terranno compagnia nelle prossime due settimane. Andreas Seppi dunque scende in campo per conquistare il titolo nella metropoli australiana contro il padrone di casa Alex De Minaur, che sta vivendo un sabato durissimo dal momento che solo poche ore fa ha battuto il francese Gilles Simon nella seconda semifinale, slittata da venerdì a sabato a causa della pioggia. De Minaur dunque ha giocato poche ore fa, nella notte italiana, la semifinale vinta per 6-3, 6-2 contro il transalpino e ora affronta Seppi, che ieri invece aveva avuto la meglio sull’argentino Diego Schwartzman per 7-6 (3), 6-4 nella prima semifinale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Seppi De Minaur, finale del torneo Atp Sydney, è garantita tramite Eurosport, il canale tematico sportivo che è disponibile per gli abbonati Sky al canale numero 210 della piattaforma satellitare. Inoltre, bisogna sottolineare la possibilità di seguire la partita di tennis anche in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go, entrambi però servizi in abbonamento.

DIRETTA SEPPI DE MINAUR: RISULTATI E CONTESTO

Settimana eccellente quella che sta vivendo Andreas Seppi, che in caso di successo a Sydney tornerebbe fra i primi 30 del mondo nella classifica Atp. L’altoatesino, che il mese prossimo compirà 35 anni, ha un ottimo feeling con l’Australia, dove per ben quattro volte ha raggiunto gli ottavi di finale del primo torneo stagionale dello Slam. L’obiettivo è raggiungere il quarto trionfo in carriera, l’ultimo fu a Mosca nel 2012 mentre come finale per Seppi questa è la nona, anche in questo caso dopo una lunga attesa dal momento che la precedente risale ad Halle 2015. Sarà un confronto tra diverse generazioni di tennisti, dal momento che De Minaur invece è del 1999 (15 anni meno di Seppi) ed è una delle grandi speranze del tennis australiano per i prossimi anni. Ricordiamo infine che è da poco terminata la finale femminile, che ha visto la ceca Petra Kvitova per 1-6, 7-5, 7-6 (3) sulla padrona di casa Ashleigh Barty. Riuscirà Seppi a dare una seconda delusione al pubblico di casa?



