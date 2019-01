Lucas Paquetá, prima da titolare in Sampdoria Milan?/ Video, Gattuso incantato: “Grandissimo acquisto”

La grande attesa è finalmente finita: oggi è il giorno di Lucas Paquetá. Dopo mesi e mesi a spulciare i video su YouTube dell’ex giocatore del Flamengo, i tifosi del Milan avranno finalmente l’opportunità di osservare le qualità del nuovo acquisto brasiliano. Paquetá con ogni probabilità dovrebbe infatti partire da titolare nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia a Marassi contro la Sampdoria. In quale ruolo? Gattuso starebbe pensando di schierare il giocatore verdeoro da mezzala sinistra nel 4-3-3. Confermata insomma l’ipotesi filtrata già qualche giorno fa, quando era emersa la volontà del mister rossonero di impostare il brasiliano “alla Bonaventura”, cioè come centrocampista di qualità in grado di inserirsi. Gattuso grazie a Lucas Paquetá potrebbe tornare al modulo che tanta impressione aveva fatto ad inizio stagione, prima che appunto “Jack” Bonaventura alzasse bandiera bianca.

GATTUSO INCANTATO DA LUCAS PAQUETA’: CHE COLPO!

Certo non sarà facile inserirsi fin da subito negli schemi del Milan, ma è chiaro che Lucas Paquetá deve avere fatto una grandissima impressione a Rino Gattuso. Il mister rossonero non è solito fare dichiarazioni esagerate, soprattutto se si tratta di giovani e nuovi arrivi. La strategia è chiara: evitare di mettere troppe pressioni sui propri calciatori. Ebbene, Lucas Paquetá ha fatto eccezione. Intervistato da Milan Tv, Gattuso non si è trattenuto:”È un giocatore sveglio, è un giocatore con caratteristiche ben precise. Sembra un giocatore europeo e non brasiliano, fa le giocate da brasiliano ma sa tenere bene il campo, abbina qualità a forza fisica, recepisce subito, ha la calamita, il cervello gli funziona bene anche a livello tattico. Questo è qualcosa di importante. Sono sorpreso: è un giocatore di 21 anni che è arrivato al Milan dimostrando di possedere già professionalità e carisma. Vuole sempre la palla, si fa sempre vedere, si propone, rincorre gli avversari. Abbiamo fatto un grandissimo acquisto“.

GUARDA IL VIDEO CON I GOL E GLI ASSIT DI LUCAS PAQUETA’





