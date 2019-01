Mancini: “Vialli e il cancro? Ho pregato per lui”/ “È stato difficile per me accettare la sua malattia”

Da quando hanno condiviso gli anni d’oro della Sampdoria, Roberto Mancini e Gianluca Vialli continuano a sentirsi, legati da una profonda amicizia. Eppure Mancini non ha saputo da lui della malattia: l’ex compagno di squadra e amico non gliene aveva mai parlato. «Gli sono sempre stato vicino, non abbiamo mai smesso di sentirci. Ma della malattia non abbiamo parlato». Lo ha rivelato in un’intervista uscita oggi sulla Gazzetta dello Sport. Mancini ha spiegato anche perché non ha mai affrontato il tema con Vialli: «Io non ne avrei avuto la forza, lui non lo ha fatto e ho rispettato il suo silenzio. Ho saputo della malattia da un suo amico». Il ct della Nazionale ha proseguito parlando del loro rapporto, delle loro «cazzeggiare». Ma la loro amicizia è comunque profonda. «Non è mai mancato un solo giorno nelle mie preghiere. C’è una cosa che non gli ho mai detto: per me Gianluca è sempre stato un esempio». E lo è fin da quando si conoscono, «per l’impegno e la serietà con cui faceva le cose».

MANCINI: “VIALLI E IL CANCRO? HO PREGATO PER LUI”

Il suo impegno, la sua abnegazione, il suo prendersi delle responsabilità hanno fatto di Gianluca Vialli un punto di riferimento per Roberto Mancini. «Per questo è stato ancora più difficile accettare la malattia. Si era ammalato un fratello. Ma è una roccia e ancora una volta ha dimostrato la sua forza». Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha svelato di aver incontrato poco tempo fa l’amico a Londra. «Sta bene, controlli perfetti. È più forte, possiamo continuare a cazzeggiare». Passando al calcio giocato, Mancini ha speso belle parole per i giovani, come Barella. «Ha prospettive di miglioramento enormi: deve essere sicuro di andare a giocare. Se va in un grande club e gioca sempre – come credo succederebbe, perché ha tutto – può migliorare molto di più. Ma non deve andar via per giocare una volta sì e una no». Invece su Zaniolo: «Oggi fa il trequartista, ma per potenza atletica lo vedo anche a tutto campo, alla Pogba».

© RIPRODUZIONE RISERVATA