Pagelle/ Bologna Juventus: i voti della partita, Chiellini il top! (Ottavi Coppa Italia – primo tempo)

BOLOGNA JUVENTUS: PAGELLE PRIMO TEMPO

Juventus avanti uno a zero sul Bologna al termine del primo tempo al Dall’Ara. La formazione di Massimiliano Allegri ha preso l’impegno molto seriamente e al nono minuto è passata in vantaggio con Bernardeschi, bravo a sfruttare l’errore di Da Costa in uscita. I padroni di casa faticano terribilmente a costruire occasioni in chiave offensiva, ma anche a contenere. La Juventus continua a crescere e costruisce nuove potenziali occasioni con Can, Khedira e Kean. I felsinei hanno l’opportunità di pareggiare i conti nel finale di primo tempo con Dijks, la cui conclusione sbilenca non preoccupa minimamente Szczesny. Inzaghi dovrà variare qualcosa nel suo schieramento per impensierire una Juventus in questo secondo tempo che sta per cominciare.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO DI BOLOGNA JUVENTUS

Voto Bologna 5: Difesa troppo fragile e attacco inconsistente. I rossoblu devono tornare in campo con un altro atteggiamento per creare qualche preoccupazione ad una Juventus nettamente superiore.

Migliore Bologna Sansone 6: Qualche spunto interessante in dribbling non basta per dare il giusto sprint ad un Bologna spento.

Peggiore Bologna Destro 5: Lotta su ogni pallone e all’occorrenza difende pure. Ma davanti è totalmente assente. Sciupa una possibile ripartenza con un tiro impreciso.

Voto Juventus 6,5: Tanta intensità da parte della truppa di Max Allegri. La Juventus crea molto ma realizza solo un gol. Serve il bis per chiudere la partita.

Migliore Juventus Chiellini 7: Ottimo apporto in fase difensiva. Dà tranquillità al reparto e trascina il gruppo con il suo carisma.

Peggiore Juventus Can 6: Dopo un inizio effervescente si è inspiegabilmente spento.



