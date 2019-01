Pagelle/ Lazio Novara: i voti della partita (ottavi Coppa Italia – primo tempo)

Le pagelle di Lazio Novara al termine del primo tempo ci raccontano naturalmente di un ottavo di Coppa Italia che fino a questo momento non ha avuto storia. I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno affrontato bene la partita, senza alcun calo di concentrazione, mostrando chiaramente la differenza di valori che d’altronde sulla carta era netta. Nel calcio non sempre la carta si traduce in realtà, ma stavolta sta andando proprio così, a meno di clamorosi colpi di scena nella seconda metà della partita. Firme illustri fra l’altro per i quattro gol che indirizzano già molto pesantemente questo Lazio Novara: Luis Alberto ha infatti sbloccato l’iniziale parità, poi è arrivata la doppietta di Ciro Immobile, anche se la prima rete del bomber biancoceleste è arrivata sulla ribattuta di un calcio di rigore che il portiere del Novara Elia Benedettini aveva in un primo momento respinto allo stesso Immobile, infine proprio allo scadere un calcio di punizione pennellato da Sergej Milinkovic Savic.

PAGELLE LAZIO NOVARA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Migliore Lazio: Immobile 7 – La sua doppietta fa volare la Lazio e mette il risultato in cassaforte in vista del secondo tempo. Cinico e concentrato come se fosse campionato. Peggiore Lazio: Marusic 6 – Più che peggiore in campo è il meno brillante dei suoi. Sta eseguendo il compitino decorosamente, senza brillare di gloria sulla sua fascia. Migliore Novara: Ronaldo 6 – Le buone idee non mancano ma è poco supportato dai compagni. Prestazione più che sufficiente per il centrocampista novarese. Peggiore Novara: Bove 5 – In grande difficoltà sugli attacchi laziali, patisce terribilmente gli inserimenti di Immobile. Pomeriggio difficile per il centrale ospite.

