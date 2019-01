Pagelle/ Sampdoria Milan: i voti della partita (ottavi Coppa Italia – primo tempo)

Le pagelle di Sampdoria Milan ci stanno raccontando una partita fino a questo momento decisamente equilibrata e nella quale nessuna delle due compagini ha trovato nel primo tempo il guizzo necessario per portarsi in vantaggio. Un ottavo di Coppa Italia che doveva essere equilibrato ed equilibrato è stato davvero, anche se probabilmente si sperava in qualche emozione in più. La Sampdoria di Marco Giampaolo ha forse fatto qualcosa in più a livello globale rispetto al Milan di Gennaro Gattuso, ma è vero pure che nel finale anche i rossoneri hanno costruito un paio di occasioni, dunque di certo il pareggio può essere considerato il risultato più corretto in un match nel quale i voti più alti fino a questo momento vanno senza dubbio alle difese, sia nella Sampdoria sia per quanto riguarda il Milan, anche se a livello individuale non manca chi ha saputo mettersi in luce.

PAGELLE SAMPDORIA MILAN: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Migliore Sampdoria Quagliarella 6,5 – Molto partecipe alle varie fasi del gioco. Un esempio per tutti i suoi compagni. Peggiore Sampdoria Rafael 5,5 – Ad inizio gara un po’ incerto con un rilancio corto che ha messo i brividi ai suoi compagni in difesa. Migliore Milan Castillejo 6,5 – Imprime un po’ di brio sulla destra, creando non pochi grattacapi alla difesa blucerchiata. Peggiore Milan Abate 5,5 – In affanno soprattutto quando la Sampdoria riparte in velocità. Prova tra luci e ombre.

