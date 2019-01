Probabili formazioni/ Bologna Juventus: quote. Kean scalza Manduzkic prima punta? (Coppa Italia)

Si accenderà finalmente oggi alle ore 20.45 la partita tra Bologna e Juventus e tutti gli appassionati sono impazienti di conoscere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di questo incontro della Coppa Italia. Come abbiamo già detto nei giorni scorsi, questo incontro valido per gli ottavi di finale sarà una grande occasione per il club rossoblù per rilanciarsi in campionato: di contro però Inzaghi se la vedrà con la Vecchia Signora, campione in carica. Allegri, che sta facendo le ultime valutazioni per le probabili formazioni di Bologna Juventus, di certo non sottovaluta la portata dell’incontro: ciononostante è assai probabile che il tecnico opti per un piccolo turnover considerano pure che solo tra 4 giorni si dovrà volare a Gedda per disputare la Supercoppa italiana. Ecco quindi che questa sera al Dall’Ara non deve sorprenderci se il tecnico terrà a riposo alcuni gioielli come Cristiano Ronaldo o Mandzukic, che certo si faranno trovare pronti nel caso in cui servirà dare la scossa giusta alla partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di vedere da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Bologna e Juventus, andiamo vedere che cosa ci può dire il pronostico fissato alla vigilia di questo match. A dir il vero visto che in campo ci sarà la Vecchia Signora, capolista in Serie A e campionessa in carica, appare scontato pronosticare un ampio successo per i bianconeri. Seguono la linea pur le quote fissate dal portale di scommesse snai. Qua infatti per l‘1×2 vediamo che il successo della Juventus è stato dato a 1.35 contro il più elevato 8.50 fissato in favore del Bologna: il pareggio ha meritato la quotazione di 4.75.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

LE MOSSE DI INZAGHI

Per la partita di questa sera, come abbiamo già detto ieri, ovviamente Inzaghi non rinuncerà al 3-5-2 per il match di questa sera: non dovrebbero attenderci quindi tanti nomi provenienti dalla panchina per la probabile formazione felsinea. Inzaghi come il suo Bologna hanno bisogno di una vera risposta dal campo visto pure la situazione che il club si è lasciata alle spalle prima della lunga sosta a fine anno 2018. Ecco quindi che nello schieramento emiliano vedremo parecchi titolari e non possiamo escludere a priori l’inserimento di qualche volto nuovo arrivato dal mercato invernale. Ecco quindi che in avanti il tecnico degli emiliani si affiderà di nuovo alla coppia Santander-Palacio, avendo nel contempo un ampio centrocampo a 5 dove troveranno posto Matiello, Dzemaili, Pulgar, Svanberg e Mbaye: assente giustificato Andrea Poli, squalificato dal giudice sportivo. Anche in difesa non troviamo particolari novità se non tra i pali con l’ingresso di Da Costa al posto di Skorupski: ecco quindi che saranno in campo stasera dal primo minuto Gonzalez, Danilo e Helander.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Maggior movimento è invece atteso nella probabile formazione bianconera studiata da Allegri in vista di questo match valido per la Coppa Italia. Ecco infatti che se il tecnico della Vecchia Signora non rinuncerà al 4-3-3 è pure vero che saranno tanti i nomi “insoliti” che vedremo in campo dal primo minuto. Il porta spazio dunque per Perin e di fronte all’ex genoano dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Rugani e Cheillini, mentre toccherà a De Sciglio e Spinazzola guardare alle fasce esterne. Occhi puntati poi proprio su quest’ultimo, al suo primo match ufficiale dopo le tante panchine pure le positive esperienze con la primavera bianconera, fatte nelle settimane scorse per ritrovare ritmo e condizione fisica. Pure in mediana vi sarà spazio per chi ha bisogno di minuti dopo qualche acciacco: in questo senso dovremmo quindi vedere in campo titolari Khedira e Emre Can, magari con Bentancur in cabina di regia (benché rimangano sempre pronti in panchina sia Matuidi che Miralem Pjanic). Grandi novità infine ci attendono in attacco: Mandzukic e Ronaldo, come pure Dybala osserveranno un turno di riposo. Ecco Kean prima punta, con Douglas Costa e Bernardeschi ai lati del tridente offensivo.

IL TABELLINO

BOLOGNA (3-5-2): 1 Da Costa; 3 Gonzalez, 23 Danilo, 18 Helander; 14 Mattiello, 31 Dzemaili, 5 Pulgar, 3 Svanberg, 15 Mbaye; 9 Santander, 24 Palacio. All. Inzaghi

JUVENTUS (4-3-3): 22 Perin; 2 De Sciglio, 24 Rugani, 3 Chiellini, 37 Spinazzola; 6 Khedira, 30 Bentancur, 23 Can; 33 Bernardeschi, 18 Kean, 11 Costa. All. Allegri



