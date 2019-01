Probabili formazioni/ Inter Benevento: diretta tv e orario, solo titolari per Bucchi (Coppa Italia)

Si accenderà solo domani alle ore 18.00 in uno stadio San Siro vuoto (il club dovrà giocare alcune partite a porte chiuse) il match tra Inter e Benevento ed è ora giunto il momento di esaminare quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. La sfida infatti si annuncia ben importante specie per gli stregoni, di ritorno sui campi della Serie A. La possibilità di battere una blasonata come è la società milanese e ottenere il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia è un’occasione davvero ghiotta per Bucchi che per le probabili formazioni di Inter Benevento punterà chiaramente solo su i suoi uomini più in forma, avendo approfittato della sosta del campionato. Sarà invece ampio turnover per Spalletti, che quindi concederà minuti a chi finora si è visto pochi in campo, senza escludere poi anche il rilancio di Radja Nianggolan, dopo le polemiche di giorni scorsi. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse di Bucchi come di Spalletti per le probabili formazioni di Inter Benevento.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Prima di esaminare da vicino le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Benevento ricordiamo a tutti gli appassionati come sarà possibile seguire la partita di Coppa Italia di domani sera. L’appuntamento con la diretta tv del match è su Rai 2: diretta streaming video garantita per tutti sul ben noto portale raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BENEVENTO

LE MOSSE DI SPALLETTI

Come detto prima per le probabili formazioni di Inter Benevento il tecnico nerazzurro opterà per un pesantissimo turnover, in un po’ tutti i settori del campo, concedendo minuti quindi a chi per ora si è visto davvero poco. Ecco perché proprio in porta potremmo vedere Padelli, vice di Handanovic, alla sua prima presenza in campo in questa stagione. Di fronte a lui dovrebbero trovare spazio poi i due casi caldi del mercato ovvero Ranocchia e Miranda, mentre saranno D’Ambrosio e Dalbert ad agire ai lati del settore difensivo. Sempre dando filo al 4-3-3 visto poco tempo fa in campionato contro l’Empoli, il tecnico nerazzurro dovrebbe consegnare le maglie da titolari al centro Gagliardini e Borja Valero e non è da escludere anche il ritorno in campo dal primo minuto di Radja Nainggolan. La Coppa Italia potrebbe infatti essere un’ottima occasione di rilancio per il belga, ma vedremo quali saranno le scelte di Spalletti all’ultimo. Anche in attacco sarà pieno turnover con Icardi in panchina: scalpita quindi Lautaro Martinez che quindi potrà fare da prima punta assieme a Candreva e Keita, altri due giocatori poco usati in questa prima parte di stagione.

LE SCELTE DI BUCCHI

Ipotesi di lavoro opposto per Bucchi che invece schiererà la sua formazione titolare domani a San Siro contro l’Inter. Ecco quindi che l’allenatore degli stregoni non rinuncerà al 4-3-3 già visto in parecchie occasioni in questa prima parte della stagione dl Campionato di Serie B. Tra i pali quindi non mancherà Montipò, mentre in avanti si candidano per una maglia da titolare Volta e Antei: toccherà a Letizia e Di Chiara agire ai lati. Nessuna novità anche a centrocampo, nonostante il recente esperimento con una mediana a 5 visto contro il Brescia nell’ultimo match dell’anno solare 2018 della cadetteria. Qua quindi non dovrebbero mancare Del Pinto, Bandinelli e Tello. Formazione compatta e confermata anche per l’attacco dei giallorossi, con Improta e Insigne attesi ai lati del tridente, a supporto di Coda prima punta.

IL TABELLINO

INTER (4-3-3): 27 Padelli; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 29 Dalbert; 20 Valero, 5 Gagliardini, 14 Nainggolan; 87 Candreva, 10 Martinez, 11 Keita All. Spalletti

BENEVENTO (4-3-3): 12 Montipò; 3 Letizia, 14 Volta, 5 Antei, 7 Di Chiara; 4 Del Pinto, 25 Bandinelli, 8 Tello; 16 Improta, 9 Coda, 19 Insigne. All. Bucchi



